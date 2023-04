D’Onofrio: "Los trabajadores reconocieron que había personas que no eran choferes"

Ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio

Berni luego de las agresiones habló con la prensa sobre los hechos / Foto: Pablo Añeli

Las cámaras de seguridad

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, afirmó que durante una reunión realizada en el” en la protesta que se realizó por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, llevada a cabo el pasado lunes en el cruce de las avenidas General Paz y Juan Bautista Alberdi, en la que fue agredido el titular de la cartera de Seguridad provincial, Sergio Berni.Además, destacó que "lo más importante" del encuentro fue que "se armó una mesa de trabajo en la que se van a recibir todos los reclamos y las situaciones para encontrar una respuesta conjunta" a la problemática de la inseguridad en el servicio de autotransporte público de pasajeros, que será puesta en marcha el próximo lunes, de acuerdo con lo anunciado anoche por el gobernador Axel Kicillof.“Los trabajadores reconocieron algunas cuestiones y también que había algunas personas que no eran choferes. Eso hizo que se picara mucho más el momento”, señaló el titular de Transporte en declaraciones a El Destape Radio.De esta forma, se refirió el funcionario a las, en la cual el funcionario recibió golpes de puño, piedrazos y resultó herido.D’Onofrio, quien estuvo junto a Berni durante la agresión, sostuvo que “se completó la reunión que quedó trunca el lunes pasado"., remarcó el ministro sobre el encuentro que mantuvo junto a Berni a colectiveros y delegados gremiales de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) el Centro de Monitoreo de Puente 12.Al respecto, el dirigente del Frente Renovador (FR) destacó que “lo más importante de la reunión es que se armó una mesa de trabajo en la que se va a recibir todos los reclamos y las situaciones para encontrar una respuesta conjunta".“Desde ayer mismo se quedaron trabajando (los gremialistas y funcionarios policiales bonaerenses) para establecer puntos fijos y puntos móviles en algunos barrios, donde los colectiveros señalaron que hay más peligrosidad para circular”, continuó D'Onofrio.Asimismo, adelantó que “esta mesa, el lunes definirá cuáles son los puntos más álgidos para que la Policía pueda reforzar la seguridad allí"."Esta mesa quedará funcionando cada 15 días para ir ajustando el devenir de ese accionar que tendremos que llevar a cabo”, precisó el funcionario del Ejecutivo que encabeza el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.Con respecto a la instalación de cámaras de seguridad en el interior de los colectivos, D’Onofrio recordó: “El pasado lunes nos reunimos en la Casa de Gobierno con el gobernador para hablar de este tema y el objetivo es encontrar una solución lo más rápido posible”.En una cronología sobre la decisión de poner cámaras en las unidades de transporte de pasajero urbano, detalló que “en 2016, se votó en la provincia la ley 14.897, que establece la instalación de cámaras y botones anti pánico en las unidades” de transporte público de pasajeros., agregó.D’Onofrio citó que “recién en el 2018 y luego de la muerte del chofer de colectivo, Leandro Alcaraz, en un hecho de inseguridad ocurrido en La Matanza, la entonces gobernadora (María Eugenia) Vidal reglamentó esa ley que decía que las empresas de transporte debían hacerse cargo del costo del equipamiento e instalación de las cámaras en las unidades”.“Esta ley le daba 180 a las empresas para instalarlas, pero esto no se cumplió durante el resto de la gestión de Vidal”, cuestionó el ministro.Y señaló que “luego de la pandemia, Kicillof retomó este tema y las empresas le dijeron que no pueden costear la instalación de cámaras”.Por eso, a través de un decreto, el gobernador "dispuso que el Estado bonaerense ponga el dinero para esas cámaras, por lo que con la liquidación mensual del subsidio también se pagará esta cuota”., observó D'onofrioPara el ministro, “la preocupación del gobernador ahora no es quien tiene la culpa sino de cómo resolver la problemática y que estén instaladas la totalidad de las cámaras y puedan transmitir porque en su momento no lo podían hacer porque tenían un chip 3G”.Al respecto, señaló que durante la reunión de ayer“La idea es lo más rápido posible establecer un cronograma de trabajo porque el objetivo no es ponerle la soga al cuello a las empresas, sino encontrar una solución rápidamente”, apuntó.Sobre el dinero girado a las empresas de transporte que no han instalado las cámaras, consideró que “sin perder de vista los fondos que se le dieron a las empresas para ese fin, para resolver la cuestión se podría dar un préstamo del Banco Provincia. Esta es una las tantas ideas que estamos analizando”, explicó.Al referirse a las empresas que han cobrado ese subsidio específico y no invirtieron el dinero al respecto, D’Onofrio calificó esta acción como “malversación” de fondos.Al finalizar, aclaró: “Las empresas saben que están en falta, pero lo que estamos buscando ahora es que las cámaras queden instaladas en todos los colectivos”.