La lenta conversión de los obispos frente a la dictadura

El Papadio a Rafael Videla, entonces presidente dictatorial, la eucaristía. A las mujeres de pañuelo blanco, madres y abuelas de los desaparecidos, no.Fue el presidentequien indultó a los genocidas juzgados por la democracia. Decía que su aval fue la aprobación del Papa polaco y los obispos argentinos.Décadas atrás los capellanes caminaban dentro de las fauces del terrorismo de Estado, desconocidos para la mayoría de los argentinos, que eran los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, donde bendecían a los genocidas tras diabólicas matanzas y veían los robos de bebés de las mujeres secuestradas.La jerarquía católica tenía, en esos tiempos, obispos que entregaron a sus propios parientes para desaparecerlos, hasta el vicario castrense, confesor de Videla y en el comienzo de la dictadura presidente de la Conferencia Episcopal, que justificaba teológicamenteo el otro monseñor, también en la vicaría castrense, que entregó su islapara esconder a los desaparecidos de la ESMA, que ocultaban los marinos ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Mientras el exterminio tapaba la luz de Cristo y entristecía la alegría del Evangelio en Argentina, como también en Sudamérica según los archivos militares de Estados Unidos del “Plan Cóndor”, había unque padecía en su propio núcleo familiar el terrorismo de Estado. Fueron desaparecidos dos de sus primos hermanos que trabajaban en el poder judicial con militancia gremial y barrial. Este cura 40 años después sería elegido por el Papa argentino y jesuita como conductor de los obispos en su patria.es, desde el año 2017, el presidente de la(CEA). El Papa no le aceptó su renuncia por edad, ya superó los 75 años, y el próximo año finalizará su segundo y último mandato, extendido un año más producto de la pandemia mundial de 2020.Presidir el clero no es igual que ser presidente de la Nación. No lo votan los bautizados. Es una elección cerrada entre obispos, con el acompañamiento determinante del Papa. Además, el método de conducción del cuerpo colegiado de los apóstoles de Jesús, que significa ser obispo católico, es la prudencia, el consenso interno en sintonía con el gobierno de la iglesia universal, el monarca católico que es el Pontífice, y sobre todo controlando un hermetismo que impide conocer las diferencias internas.Ojea, fanático del mismo equipo de fútbol que Jorge Mario Bergoglio, fue su obispo auxiliar, lo que se entiende como un auxiliar en la conducción de la iglesia porteña. En este caso estaba a cargo de la vicaría centro de Buenos Aires, que incluye unas 52 parroquias en el centro del poder económico y político de la Argentina. Luego, en 2009 fue el Papa Benedicto XVI quien designa a Ojea obispo coadjutor de San Isidro, la diócesis que une a las familias más poderosas pero con miles de personas sobreviviendo en villas, asentamientos, barrios sin agua corriente, cloacas, energía eléctrica o gas natural. Al poco tiempo, en 2011, el entonces presidente de la CEA, Bergoglio, impulsa a Ojea a laUn encumbrado clérigo me explicó que en el grupo colegiado de la CEA se expresa lo que ocurre en la sociedad misma.Existen obispos argentinos queilegal y clandestina que desapareció 30 mil personas y el robo de bebés que alcanzó a unos 500.Ese prelado no hizo nombres al explicarme las contradicciones, pero vale recordar un caso concreto de un argentino que hace décadas se encuentra en las entrañas de la diplomacia vaticana., actual embajador del Papa en Irlanda, es hijo de un oficial de la marina argentina que actuó durante el terrorismo de Estado.¿Qué pensará el nuncio Montemayor de la visita al Museo Sitio de la Memoria de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) por parte del presidente de los obispos argentinos?La colegialidad, las contradicciones internas y la prudencia explican que“para promover un estudio más completo de esos acontecimientos”. Entre ellos estaba Bergoglio. De allí salió la carta al pueblo de Dios titulada “La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz”.El análisis sobre los documentos ocultos de la iglesia durante el genocidio recién con Ojea en la presidencia del clero, a fines de 2017, avanza junto a la facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (UCA), para que dicha institución asuma la investigación y publicación. Fue en mayo de 2018 que se inició el análisis de los documentos de los años violentos, desde 1966 a 1983, que salieron de la CEA como del Vaticano, su embajada en Argentina la Nunciatura y su cancillería conocida como secretaria de Estado.La revelación de los documentos es inédita.(1976 a 1983) como suya que autorizó su estudio (con algunos límites) cuando la norma permite su estudio recién a los 70 años de ocurrido los trágicos hechos., aseguraron los obispos de la mesa chica, o sea la Comisión Ejecutiva de la CEA, que integra Ojea junto a Marcelo Colombo (vicepresidente 1º y obispo en Mendoza), Carlos Azpiroz Costa (vicepresidente 2º y obispo en Bahía Blanca) y Alberto G. Bochatey (secretario general y obispo auxiliar en La Plata) en el prólogo del libroque abarca tres tomos, de los cuales ya se publicaron dos. “Trabajar el encuentro y la fraternidad del pueblo argentino se logrará conociendo la verdad histórica y evitando relatos parciales y apologías ideológicas”, agregaron lo religiosos.Las palabras escritas no alcanzan. El Papa de los gestos lo demuestra en esta década de la primavera eclesial.De allí que, a pocos días de recordarse un nuevo aniversario del golpe militar a la presidenta democrática, María Isabel Martínez de Perón (hoy con 92 años viviendo en España desde 1981) ocurrió otro hecho inédito para la iglesia vernácula.El presidente de los obispos Ojea Quintana junto a otra decena de religiosos (musulmanes, evangélicos y judíos), acompañados por el secretario de Culto nacional, Guillermo Olivieri,, el centro clandestino donde fueron detenidas y desaparecidas más de 5 mil personas, en su mayoría arrojados vivos o muertos al río y mar, como incinerados.Allí no se permitió el ingreso de los únicos dos periodistas presentes para acompañar la comitiva de religiosos. La prudencia fue total. Nadie explicó la negativa a la prensa gráfica y a una fotógrafa, pero uno puede deducir que se tratan de tensiones al interior de la jerarquía católica.A otros ni siquiera los tocó. Hoy al parecer son los menos, pero existe un bastión hasta hoy inmutable, que se blinda en la ideología: “fue una guerra contra la subversión”. El obispado castrense asiste espiritualmente a las tres fuerzas armadas (Aeronáutica, Ejército y Marina) y a las tres fuerzas de seguridad nacional (Policía Aeroportuaria, Prefectura y Gendarmería), además es responsable de las capillas en la Casa Rosada y en la quinta presidencial de Olivos; caso aparte es la Policía Federal que tiene su propio clero policial y su capellán es elegido por acuerdo del arzobispo porteño y el jefe de la Federal.En este sector especifico de la iglesia, donde se congregan alrededor de unos 200 sacerdotes, se sostienen los argumentos antidemocráticos y antievangélicos para avalar a la Junta Militar. El obispo castrense,, no ha logrado aún discernir desde la iglesia catedral Stella Maris, ubicada en un predio de la Armada frente a los tribunales federales en avenida Comodoro Py, algún gesto o acción concreta como el realizado por Ojea “por la memoria, verdad y justicia” como alientan en los documentos.Fue notorio ver que el obispo que preside a sus pares no fue acompañado por ninguno de sus hermanos ni siquiera de la mesa chica de la CEA, llamada comisión ejecutiva, y hasta se ausentó, el obispo auxiliar a cargo de la vicaría Belgrano donde se encuentra la ex ESMA, cuando estaba anunciada su presencia.El tiempo dirá si ocurre que otros obispos del país imiten el gesto de visitar y conmoverse en alguno de los 700 ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que existieron a lo largo de todo el país.