Cafiero: "Renovamos la búsqueda de una solución pacífica para Malvinas"

El Reino Unido se niega a dialogar desde 1982 con la Argentina.

El cancillerafirmó que "a 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina renueva" reclamo por, usurpadas por el Reino Unido desde 1833, y consideró que el país "debe seguir perseverando" para que Gran Bretaña se siente a la mesa de negociaciones."A 40 años de la recuperación de la democracia renovamos la búsqueda de la solución pacífica de la controversia con el Reino Unido. Queremos que se cumpla con el derecho internacional, señaló Cafiero en un diálogo con Télam en relación a la resolución de la ONU de 1965, que insta a las partes a dialogar para encontrar una solución a la disputa de soberanía de los archipiélagos del atlántico sur.que es lo que venimos haciendo y es lo que se ha hecho en este tiempo. Nosotros venimos reclamando nuestra integridad territorial. Venimos reclamando parte del territorio argentino que ha sido usurpado. De ahí en adelante venimos reclamando que esa situación anómala, de colonialismo en el siglo XXI, se revierta", apuntó el jefe de la diplomacia argentina.Además, Cafiero apuntó que lo que el Gobierno nacional plantea "y ya eran formulabas en su momento por (el expresidente Juan Domingo) Perón y es la necesidad de trabajar también preservando la integridad y la cultura de los isleños"."Eso no podía determinar en absoluto esta visión que el Reino Unido trata de imponer como narrativa, como argumento, de la autodeterminación de los pueblos. Toda la comunidad internacional y el derecho internacional han planteado que cuando hay comunidades impostadas que llegan y se impostan en un territorio, como sucedió en 1833, ya desde ahí el principio de autodeterminación de los pueblos no se puede tomar como válido", observó el canciller.Respecto a los vuelos a las islas Malvinas, Cafiero aseveró que la Argentina "sigue insistiendo que la conectividad más razonable es la conectividad que tiene con el continente", es decir que unan el archipiélago con territorio argentino."La isla está a 700 kilómetros del continente argentino y a 14.000 kilómetros de Londres. La conectividad lógica es la conectividad con el continente argentino y es algo que venimos remarcando", subrayó."Incluso -agregó Cafiero-, donde la mitad de los habitantes de las islas son militares".En este plano, puso de relieve que "esto habla a las claras de cómo el Reino Unido trata de hacer pasar una situación absolutamente anómala como algo natural y no lo es. Por eso la Argentina va a seguir reclamando".Asimismo, Cafiero insistió que "si bien la guerra de Malvinas se dio en un concierto de dictadura cívico militar, luego de la recuperación de la democracia la Argentina ha bregado por la solución pacífica de la controversia"."Precisamente estos valores, la recuperación de la democracia,", concluyó el canciller.El Reino Unido se niega a dialogar desde 1982 con la Argentina por la "disputa de la soberanía" sobre las Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur, incumpliendo con numerosas resoluciones de la ONU, y pese a que entre 1965 y 1981 se llevaron a cabo varias reuniones bilaterales en búsqueda de una solución a la controversia.