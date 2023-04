Macron cerró su viaje a China con nuevas críticas a la invasión rusa en Ucrania

Emmanuel Macron cerró su visita a China con una ceremonia del té y una cena junto a Xi Jinping. Foto AFP.

Macron le dijo a Xi que cuenta con él para "hacer entrar en razón a Rusia". Foto AFP.

El presidente francés,con unay una cena junto a su homólogo chino,, luego de un encuentro con estudiantes en la ciudad sureña de Cantón, donde reiteró sus críticas a la invasión rusa en Ucrania.La visita a Cantón, un desplazamiento que lo llevó a la capital, Beijing, y que tuvo como objetivotras la pandemia de coronavirus.Durante el viaje, el conflicto en Ucrania estuvo en el centro de la agenda. Macron le dijo a Xi quey ambos coincidieron, en un encuentro bilateral a puertas cerradas, en hacer un llamado a conversaciones de paz "lo antes posible", así como en rechazar el uso de armas atómicas.En su paso por Cantón, la tercera ciudad del país con 15 millones de habitantes, Macron se desplazó al campus de la universidad Sun Yat-sen y ante un millar de estudiantes"Es un país que decidió colonizar a su vecino, no respetar las reglas, desplegar ejércitos e invadir", afirmó el mandatario, citado por la agencia de noticias francesa AFP.Después de este encuentro,, en el centro de la ciudad, donde compartieron una ceremonia del té y después tuvieron una cena privada.Antes de tomar el avión de vuelta a París, Macron mantuvo un encuentro con dos inversores chinos: Tang Jiexiong, presidente del grupo Wencan, y Jiang Long, director general de XTC New Energy Materials.El presidente galocon el objetivo declarado de disuadir al gigante asiático de condenar la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.China presentó a finales de febrero un plan de paz en el que pide "una solución política" a la guerra, propuesta criticada por las potencias de Occidente bajo el argumento de poner en el mismo plano "al agresor y al agredido".China se declara oficialmente neutro, pero no condenó la invasión rusa de Ucrania ni Xi habló todavía con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.En cambio, acudió personalmente a Moscú en marzo para reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin, a quien presentó el documento para una solución política al conflicto que consta de 12 puntos.Pese al rechazo de Occidente a ese plan, Macron estimó en su primer día en China que Beijing podía tener "un gran papel" para encontrar "un camino hacia la paz" en Ucrania.