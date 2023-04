Crisis alimentaria: Rusia amenaza romper el acuerdo de exportación de grano ucraniano

Foto: AFP

El canciller de Rusia,, indicó este viernes que el país, clave para reducir la crisis alimentaria del mundo, si se sigue "obstaculizando" la venta de productos agrícolas rusos."Si no hay ningún avance en el levantamiento de los obstáculos a las exportaciones de fertilizantes y cereales rusos, entonces nos preguntaremos si ese acuerdo es necesario", amenazó el funcionario en Ankara tras una reunión con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.también en productos como el maíz y aceite de girasol, por lo que el bloqueo a las exportaciones por la guerra afectó la seguridad alimentaria, especialmente de países en vías de desarrollo.En julio de 2022 se firmó el convenio entre laque habilitó comercializar por el Mar Negro esos cereales, y que desde entonces permitió vender más de 25 millones de toneladas de alimento.Rusia se queja de que sus exportaciones de fertilizantes están bloqueadas, pese a un acuerdo que funciona en tándem con el de los granos ucranianos, para que ese producto no se vea afectado por las sanciones impuestas por los países occidentales desde el inicio de la guerra el 24 de febrero pasado.Tras la reunión con Lavrov, el ministro turco Cavusoglu reconoció esos obstáculos: "Estados Unidos y el Reino Unido tomaron medidas respecto a pagos y seguros, pero aún hay problemas. Algunos bancos no hicieron lo suficiente".Además, "se tomaron medidas para reenviar amoniaco y fertilizantes rusos de los países occidentales hacia los países africanos, pero el problema no está resuelto", prosiguió, en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.Lavrov denunció, por otro lado, ladijo el canciller ruso, que durante su visita a Turquía se reunirá también con el presidente Recep Tayyip Erdogan, en campaña para ser reelegido el 14 de mayo.Según el Centro de Coordinación Conjunto, que se encarga de monitorear el acuerdo, el 56% de las exportaciones iba destinado a los países en desarrollo y el 5,7% a los países menos avanzados, que cuentan con más del 12% de la población mundial.A mediados de noviembre, y pese a una decisión previa del Kremlin de irse temporalmente del acuerdo, el acuerdo fue prolongado por 120 días y luego fue renovado nuevamente el 18 de marzo pasado.Pero el plazo de esta extensión también es objeto de disputas: Moscú dijo que se pactó por 60 días y no 120, como asegura Ucrania,