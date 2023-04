Internacional

07-04-2023 09:10 - en Kiev respondieron que "no comercian sus territorios"

Lula sugirió que Ucrania podría tener que ceder Crimea

"Putin no puede quedarse con el territorio de Ucrania" pero "Zelenski no puede tampoco quererlo todo", sostuvo el presidente de Brasil en una rueda de prensa. El gobierno ucraniano respondió que no está dispuesto a ceder ninguna región.