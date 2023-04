Tras la liberación de los dos detenidos, levantaron el paro de colectivos en la zona oeste

Las líneas de colectivo 218, 284, 325, 378, 622, 628, 620 y 382 levantaron el paro. Foto: Leo Vaca.

Luego del encuentro que los ministros @SergioBerniArg y @donofriojorge mantuvieron con los representantes de los trabajadores en la tarde de hoy, volveremos a encontrarnos con las empresas el próximo lunes en Casa de Gobierno. — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 7, 2023

El paro de actividades que choferes de las empresas Almafuerte y Nueva Idealde actividades que mantenían en las, tras lapor las agresiones al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en el marco de la protesta realizada el lunes último por el asesinato del conductor de la línea 620 Daniel Barrientos en un hecho de inseguridad en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.La decisión fue tomada por los trabajadores, delito para el cual se prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión (por lo tanto excarcelable)., delegado gremial de los trabajadores, confirmó a Télam la "decisión de la asamblea" de levantar la medida de fuerza y remarcó: "Esperamos que cumplan con las promesas y no tengamos nunca más un compañero asesinado"., señaló el vocero gremial.Strazzeri Informó que, del encuentro de partes realizado el jueves, participaron el ministro de transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, los delegados de las líneas 378 y de la 620, y dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)."En ese mismo encuentro le exigimos la libertad de los compañeros porque estábamos reclamando con el paro un derecho por el compañero asesinado Daniel y nos metieron preso a dos trabajadores, no a delincuentes", subrayó el delegado.Asimismo, destacó quey esperamos que cumplan seriamente y no tengamos nunca más un compañero asesinado en ningún lugar del país".Asistidos por el abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Silvio Piorno, ambos detenidos -identificados como Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda-En tanto, los ministros bonaerenses de Seguridad, Sergio Berni, y de Transporte, Jorge D'Onofrio, acordaron el jueves con colectiveros y sindicalistas avanzar en una mesa de trabajo con las acciones destinadas a garantizar la integridad de los trabajadores del transporte de pasajeros, con el refuerzo de puestos policiales en las "zonas de conflicto" y la aceleración de la colocación de cámaras en las unidades.El propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció la noche del jueves quepara seguir evaluando y coordinando las medidas de seguridad para ese sector."Luego del encuentro que los ministros Sergio Berni y Jorge D'Onofrio mantuvieron con los representantes de los trabajadores en la tarde de hoy, volveremos a encontrarnos con las empresas el próximo lunes en Casa de Gobierno" provincial, en la ciudad de La Plata, dijo Kicillof en su cuenta de Twitter."Como dijo el ministro Berni, somos conscientes de que hay que redoblar los esfuerzos realizados hasta el presente. Vamos a seguir trabajando para buscar respuestas y alternativas", aseveró Kicillof.De este modo, tras la liberación de los detenidos y el avance en las conversaciones, los trabajadores de las empresas de colectivos Almafuerte y Nueva Ideal resolvieron levantar la medida de fuerza que el jueves mantuvo paralizados los servicios de las líneas 218, 284, 325, 378, 622, 628, 620 y 382, todas ellas con recorrido en la zona oeste del conurbano bonaerense.