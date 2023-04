Tigre no fue efectivo como local y perdió ante un San Pablo superior en su debut

Foto: Julián Álvarez.

Tigre cayó como local ante San Pablo, de Brasil, por 2 a 0, en un partido correspondiente al grupo D de la Copa Sudamericana disputado esta noche en la localidad bonaerense de Victoria.Por el mismo grupo, Deportes Tolima venció, de visitante, a Puerto Cabello, de Venezuela por 2 a 0, en un cotejo disputado en la ciudad de Valencia.Tigre fue más en el primer tiempo, pero no pudo plasmarlo en la red, mientras que en el segundo tiempo un reacomodado San Pablo se lo llevó por delante.Tigre arrancó con línea de cuatro y tratando de apoderarse de la pelota para salir rápido con pases largos para Retegui, mientras que San Pablo lo esperaba con una línea de tres centrales.En los primeros minutos, Tigre hizo lucir al arquero visitante Rafael con disparos a segunda jugada de tiros de esquina. El equipo visitante viene con cierta inactividad porque se quedó afuera de la definición del torneo paulista y espera el comienzo del Brasileirao.Además, el equipo dirigido por el ex arquero goleador Rogerio Ceni llegaba padeciendo el mal de ausencias como la de los argentinos Jonathan Calleri y Giuliano Galoppo, el uruguayo Gabriel Neves, el venezolano Nahuel Ferraresi y los locales Talles Costa, Anderson y Diego Costa, entre los habituales titulares.Mateo Retegui también hizo trabajar a Rafael en un contragolpe, pero el arquero se lucio al retener la pelota cuando parecía se le escapa por debajo del cuerpo. Luego Colidio pateó desde afuera y la pelota se fue cerca de la base del palo. Tigre aprovechaba el nerviosismo y las imprecisiones de los visitantes.Además, los dirigidos por Diego Martínez, ganaban la pelota cuando presionaban a los volantes de la visita y a veces a los defensores, que también se mostraban torpes con la pelota en los pies.El primer tiempo estuvo en manos de los locales que no pudieron vencer el arco paulista, mientras que los dirigidos por Ceni buscaron acomodarse y frenar los ataques, con algunas llegadas a Marinelli.A los 11 minutos, San Pablo recupero la pelota en su campo y en tres toques puso a un delantero de cara a Marinelli y así Erison aprovecho el contragolpe y definió de lejos ante la salida del guardameta y la pelota entro dando saltito, para darle el tanto a los visitantes.En el juego de San Pablo fue clave que el ecuatoriano Jhegson Méndez levantara su nivel, se apoderara de la pelota y comenzara a hacer jugar a sus compañeros, bien acompañado por David y Néstor. Pero además los laterales Araujo y Nathan se convirtieron en carrileros ya que comenzaron a pasar seguido al ataque y eso provocaba que Tigre los recibiera en inferioridad numérica.Unos minutos después, San Pablo lanzó un contragolpe y la pelota la recibió el ex Botafogo Erison que con su volumen corporal se sacó rápidamente a los defensores de encima, corrió en paralelo a la línea del área y le pegó desde ahí, la pelota toco en el defensor Emanuel Aguilera, se le levanto a Marinelli y para caer de emboquillada, dentro del arco. Tremenda contundencia de los visitantes que en la etapa que manejaron el juego, lo plasmaron en el arco rival.A partir de ahí, San Pablo manejó el juego con mucha suficiencia y experiencia, mientras que Tigre fue un manojo de nervios, en los que Martínez realizó los cambios muy tarde.