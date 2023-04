Berni señaló que además de los dos detenidos tienen "identificados" a más agresores

"Ser el ministro de Seguridad bonaerense no es ser gerente de Disney", dijo Berni

Sergio Berni afirmó esta noche que "ser el ministro de Seguridad bonaerense no es ser el gerente general de Disney", al graficar la tarea que debe afrontar frente al delito en su provincia y aseguró que su única preocupación "es dar con los delincuentes que asesinaron al colectivero" Daniel Barrientos "porque estoy en deuda con la familia y tengo la obligación moral de dar con ellos".



Berni hizo estas declaraciones tras una reunión con choferes y delegados sindicales en Puente 12, en La Matanza, para evaluar medidas de seguridad en las unidades de transporte que circulan por el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).



El ministro dijo a la prensa que "no estamos en México, con respeto por otros países, no estamos ante un delito que es totalmente organizado, complejo, o imposible de combatir", y aseveró que "el día que tenga la lapicera los delincuentes van a estar donde deben estar".