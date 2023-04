La funcionaria destacó que hay "una situación demográfica y epidemiológica que hace que tengamos una expectativa de vida mayor". Foto: Prensa.

Argentina presenta "una transición epidemiológica hacia enfermedades no transmisibles" como diabetes, hipertensión y diferentes tipos de cáncer, al igual que países de altos ingresos, aunque también "están presentes las enfermedades transmisibles" como en países de bajos ingresos, señaló la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, en vísperas del Día Mundial de la Salud, que se celebrará este viernes bajo el lema "Salud para todos".Entre las principales problemáticas de salud en Argentina la funcionaria destacó a Télam que hay "una situación demográfica y epidemiológica que hace que tengamos una expectativa de vida mayor y una transición epidemiológica a lo que son las enfermedades no transmisibles"."Es decir, -completó- que tengamos un mayor porcentaje de enfermedades relacionadas con nuestros hábitos: con fumar, con lo que comemos y si hacemos -o no- actividad física, que son las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, si se complica, con alguna falla renal, el sobrepeso, la obesidad".A su vez, las enfermedades transmisibles "también siguen estando", precisó, y "las tenemos que seguir abordando, más allá de lo que fue la epidemia de Covid, que afectó a todo el mundo", apuntó Tirado.En ese aspecto, mencionó al Dengue y todo lo que se hace desde el Ministerio en relación a los esquemas de vacunación, y al "amplio" plan de inmunización de Argentina, que "hace que algunas enfermedades transmisibles no las tengamos".Por otra parte, la secretaria de Acceso a la salud mencionó otras líneas "siempre prioritarias" para el Ministerio, como la salud materno infantil, la salud mental, la atención de traumas y ante accidentes viales.Asimismo, en referencia a los parámetros sanitarios generales a nivel global, Tirado consideró que se divide por lo que sucede en los países de ingresos más altos, "en donde las enfermedades no transmisibles y el cambio demográfico por ahí produce una situación de prevalencias de esas patologías"; y lo que sucede en los países de ingresos bajos, "en donde las enfermedades transmisibles y todo lo que afecta a la parte nutricional infantil tienen mayor prevalencia"."Argentina es un país de medianos ingresos donde tenemos una situación en la que están presentes tanto las enfermedades transmisibles y no transmisibles -definió-. Pero con una mayor carga de enfermedad y mortalidad en las enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y diferentes tipos de cáncer", explicó.Por otra parte, en el escenario pospandemia, el Ministerio de Salud está concentrado en "recuperar algunas cosas que por ahí no se pudieron hacer ante la situación de la pandemia", mencionó la funcionaria.Al respecto, "volvemos sobre las enfermedades no transmisibles; a recuperar las coberturas de vacunación; recuperar la búsqueda poblacional de algunos cánceres donde nosotros podemos diagnosticarlo en forma temprana, como es el caso de cuello de útero, mama y colon; y la atención a todo lo que tiene que ver con salud mental", precisó Tirado.A su vez, promueven la promoción de regulaciones a nivel nacional con respecto a la nutrición, como la Ley de promoción de alimentación saludable o Ley de Etiquetado Frontal, que "son medidas mucho más amplias porque sabemos que tenemos un problema con lo que comemos, con el sobrepeso, hipertensión y la diabetes".Asimismo, sobre posibles futuras pandemias, la funcionaria dijo que "el tema está priorizado por ministros de salud de diferentes países" con quien mantuvo una reunión el año pasado, donde coincidieron en la importancia de "tener una contención ante la posibilidad de -otra- pandemia".Por último, sobre el acceso a la salud en Argentina, Tirado resaltó que "nuestro país tiene la salud como un derecho" y eso "nos diferencia de otros países".Y explicó que como el sistema argentino "es fraccionado" y "está segmentado" a partir del financiamiento en: sistema público, de las obras sociales, y de las prepagas; y a su vez en un sistema nacional, sistemas provinciales y municipales, "es fundamental trabajar de forma integrada entre el sector privado, estatal y el de las obras sociales, como sucedió en pandemia"."El gran desafío está en que podamos lograr en esa integración un mismo acceso de salud independientemente de quien financie. A su vez, en que el acceso sea equitativo. Es decir, que nosotros como sistema de salud demos mayores recursos a quien más lo necesita, y menos recursos a quien menos lo necesita. Y, una vez que logramos eso, que sea de calidad".En ese sentido, destacó el valor del Consejo Federal de Salud, que permite trabajar de forma coordinada.El Día Mundial de la Salud (DMS) se celebra todos los años el 7 de abril y marca el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948.Este año, además de centrarse en el lema "Salud para todos", la OMS celebrará su 75º aniversario bajo el lema "75 años mejorando la salud pública".