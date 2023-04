Cristina cuestionó "la magnitud del operativo" policial que detuvo a un agresor de Berni

Foto: Prensa Senado.

Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA.

Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 6, 2023

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó este jueves lapolicial en el que se arrestó a uno de los colectiveros que agredió al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, yAl mismo tiempo, dijo que al "copito" que quiso matarla el año pasado -en referencia a Fernando Sabag Montiel- "lo trataron mejor" porque "lo detuvieron los militantes y no la policía", y además sostuvo que ella "tuvo la suerte que no tuvo" el colectivero asesinado Daniel Barrientos porque "la bala no salió".", manifestó la titular del Senado en su cuenta de Twitter, donde detalló que vio "por televisión" la aprehensión de uno de los choferes que agredió "salvajemente" al ministro de Seguridad bonaerense.La expresidenta confió que recibió un mensaje en el que le decían que "al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni"."Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes, no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió", comparó el intento de magnicidio que sufrió en septiembre último con el asesinato del colectivero Daniel Barrientos del lunes pasado.