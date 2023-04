Cristina Fernández: "Los fondos buitres siempre obtienen sentencias que nunca se ajustan a derecho"

Cristina Fernández criticó a los fondos buitres y a los tribunales que los avalan / Foto: Eva Cabrera.

Precisa y objetiva descripción de los hechos, que no solo desarma otra mentira de Clarín, sino que desnuda algo más grave: los fondos buitres siempre obtienen sentencias de tribunales extranjeros que nunca se ajustan a derecho, pero si a darles rentabilidades extraordinarias.

Los argumentos del ministro de Economía bonaerense

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó este jueves, resolución a la que consideró un reflejo del endeudamiento argentino, y apuntó contraLa mandataria elogió en su cuenta de Twitter una publicación realizada por el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, de la cual dijo que, que no solo desarma otra mentira de Clarín, sino que desnuda algo más grave: los fondos buitres siempre obtienen sentencias de tribunales extranjeros que nunca se ajustan a derecho, pero si a darles rentabilidades extraordinarias".Así, Fernández se refirió al juicio que se tramita en Londres contra el Estado argentino por el método de cálculo de una serie de bonos de deuda, aunque aclaró quey Clarín jugando, como siempre, para afuera".El ministro López twitteó más temprano contra el diario Clarín por una tapa donde sostenía que el fallo se debía a una irregularidad con los datos del Indec en relación al crecimiento del PBI en 2013."El que miente es Clarín. Como ya explicamos, el juez no concedió ese argumento ni que hubo mala fe de Argentina. Les dio la razón con un tecnicismo indefendible: por una interpretación de la cláusula de los bonos, sostiene que el país debió haber pagado aún creciendo menos de 3%", dijo."Estos instrumentos ligados al PIB fueron diseñados para que el país pagara a sus acreedores sólo cuando creciera extraordinariamente, + 3%. Todos (Indec, los privados, hasta el macrismo cuando cambió la serie) coinciden en que en 2013 eso no pasó, por lo que no correspondía pagar", amplió López.Así apuntó contra los "buitres" que "reclaman el pago" y contra el "tribunal inglés" que "les da la razón por una cuestión técnica" y criticó a Clarín porque, sostuvo, "una vez más 'informa' de forma tendenciosa y engañosa, tomando partido por los buitres".Lo que quieren los buitres, y el juez concede insólitamente, es que se pague aunque el país no creció. Es escandaloso", repudió López el fallo.El miércoles López ya había tildado como un "sinsentido" el fallo del Tribunal Superior de Londres y había recordado que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había advertido que "se avecinaba una embestida judicial vinculada a los fondos buitre"., había sostenido.Había detallado entonces que "por pedido y junto al FMI (¡Sí! El FMI), en el año 2013 se actualizó la base de medición del PIB, que estaba armada sobre la estructura económica de 1993. Fue un trabajo de muchos años. Unos bonos (llamados cupón PIB) sólo se pagaban si Argentina crecía más de 3%"."Argentina, según las estadísticas públicas y privadas, creció en 2013 por debajo de 3%. Cuando en el gobierno de Macri se estimó de nuevo el crecimiento, le dio también que en 2013 Argentina había crecido 2,4%", precisó.