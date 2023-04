Presentan en Argentina y Brasil el musical afrolatino "Viamão"

“Viamão” es -a la vez- un disco editado en Brasil y Argentina , distribuido por el prestigioso Club del DiscoFoto: Prensa.

El documental musical “Viamão” nació a partir de los encuentros y viajes entre el músico mineiro Sérgio Pererê y el grupo de percusión argentino No ChillaFoto: Prensa.

El documental musical “Viamão”, que nació a partir de los encuentros y viajes entre el músico mineiro Sérgio Pererê y el grupo de percusión argentino No Chilla para la grabación de un disco en conjunto, se estrena con una proyección simultánea en Buenos Aires y Belo Horizonte (Brasil) este sábado a las 17.La película enfoca los intentos de exterminio y la invisibilización de la cultura afro, a través de entrevistas con activistas, artistas e investigadores del movimiento negro afrolatino, e invita a la reflexión de cómo las herencias africanas, por medio también de la música, se diseminaron y fueron reinterpretadas en Brasil y en Argentina.“Viamão” se podrá ver con entrada libre y gratuita en El Taller de Omar, ubicado en Fitz Roy 1245, del barrio porteño Palermo y en la Praça Alto Glória en Faustino Cardoso, 81 Novo Glória, Belo Horizonte.Una vez estrenado el documental, el cantor, actor y multiinstrumentista brasileño Sérgio Pererê conducirá virtualmente a las 20 un debate conversación que podrá se realizará a través del canal oficial de Youtube del músico.El grupo argentino No Chilla habló acerca del germen de este trabajo conjunto: "Viajamos desde 2011 hasta 2016 a Belo Horizonte para participar del Festejo do Tambor Mineiro, ahí conocimos a Sérgio Pererê, en uno de los viajes nos dieron ganas de grabar y lo invitamos”.“Nuestro amigo quien terminó siendo el productor de este documental, Elias GIbran, redobló la apuesta y nos propone viajar al poblado de Viamão en Río Manso, un lugar fuera de la capital de Minas Gerais (estado de Belo Horizonte) para hacerlo más lindo y tranquilos; terminamos reunidos en una casa donde grabamos durante tres días, temas desde cero", agregaron los miembros de la agrupación."Fue tan buena la experiencia que a los pocos meses viajó Sérgio Pererê a Buenos Aires y repetimos la experiencia en una quinta en Moreno para terminar el material para el disco que es ciento por ciento por ciento autoral, con letras del brasileño y músicas y arreglos compartidos, que partieron del trabajo con la improvisación del grupo de percusión".“Viamão” es un disco editado en Brasil y Argentina , distribuido por el prestigioso Club del Disco, que fue presentado en las ciudades de Río de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais, Buenos Aires y Entre Ríos. El registro de esas presentaciones de 2016 son parte del documental y en 2019 se amplió con las entrevistas.