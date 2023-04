Por cuarta vez, balearon una sede penitenciaria de Rosario y una abogada sufrió lesiones

Los ataques ocurrieron en la sede de la Oficina de Recepción de Detenidos de la penitenciaria de Rosario (Order). Foto: Streetview.

"Se nota la falta de acción de las autoridades competentes". Florencia Delgado

Dos delincuentes en una moto atacaron a balazos la sede de lay provocaron lesiones por el estallido de vidrios a una abogada que realizaba trámites, quien responsabilizó este jueves a las autoridades competentes por la "falta de prevención".Fuentes policiales informaron que la balacera, la cuarta cometida en la sede de Order , se registró este miércoles al mediodía cuandocontra el complejo penitenciario ubicado en la zona oeste de Rosario.Lase encontraba en el lugar aguardando entrevistarse con un detenido cuando escuchó los impactos y fue alcanzada por algunos vidrios que estallaron y le"Era un día normal, totalmente tranquilo. Pero fueron segundos en donde cambió todo", le dijo la abogada en declaraciones a Radio 2 de Rosario."Estaba esperando a un representado, me levanté para ir a hablar con el agente del Servicio Penitenciario y cuando me paré sentí el primer impacto por el estallido"."Que a esta altura que no haya un paredón y sigan teniendo un tejido, es falta de prevención. Se nota la falta de acción de las autoridades competentes", afirmó la abogada.La abogada rosarina criticó además "las fallas edilicias" del Order, ya que "la recepción es totalmente de vidrio y da a la calle" lo cual "a esta altura,El Order forma parte del Complejo Penitenciario ubicado en 27 de Febrero al 7800, y también comprende a la Cárcel de Mujeres de Rosario.