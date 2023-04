Con una muestra sobre arquitectura y crisis ambiental, Arthaus inaugura sus salas de exposición

Las obras de Florencia Levy integran la muestra que abre la sala de exposiciones de Arthaus. /Foto: prensa.

Con "Ultima arquitectura", una exposición de la artista Florencia Levy que, el flamante centro cultural Arthaus, que busca revitalizar el microcentro porteño, abre al público a partir del martes sus salas de artes visuales para ampliar la oferta de la programación iniciada en febrero pasado.La muestra de Levy, que combina filmaciones propias, imágenes de archivo, esculturas, GGI, piezas de cerámica y una composición coral que se anuncia "para humanxs y no humanxs",que está emplazado en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, concretamente sobre Bartolomé Mitre 434, donde antes funcionaba un banco.El título de la exposición, "Ultima arquitectura", remite a la arquitectura como proyecto y diseño que construye el hábitat humano, una metáfora de la abstracción de un lugar como respuesta del hombre al entorno natural, donde la arquitectura actúa como mediación entre lo humano y lo no humano.Levy, artista argentina con gran proyección internacional en la actualidad, articula un lenguaje documental con ficción especulativa en base a una investigación que examina de forma experimental, ensayística y sensorial, la expansión de la actividad extractiva en suelos oceánicos y terrestres.A partir de una serie de entrevistas realizadas a expertos en oceanografía, geología, biología marina, derechos de la naturaleza y activistas ambientales en torno al fenómeno de la minería en aguas profundas que implica la recuperación de nódulos polimetálicos y la extracción de "tierras raras", la investigación y obra de la artista ensaya preguntas sobre nociones humanas de espacio y tiempo que organizan el presente.-sintetiza María Teresa Constantin, directora artística de Arthaus-. La lucidez de su pensamiento, su capacidad para transitar cómodamente por una u otra disciplina resultan en una producción singular que define, a su vez, nuestra identidad".En "Ultima arquitectura", las obras que se mostrarán serán exhibidas por primera vez, con excepción de dos piezas que se han visto antes, ambas situadas en la sala de planta baja: "Lugar fósil" -una video instalación inmersiva de gran formato en tres canales que presenta una narración distópica basada en testimonios sobre fenómenos ambientales y económicos de los últimos 40 años en distintas ciudades de China, que le valiera el Premio Trabucco y su incorporación al Museo Nacional de Bellas Artes- y "Tierra de ciervos", una fotografía con un código que requiere la activación del/la espectador/a y que es la única sobreviviente de un episodio de censura sufrido por la artista mientras documentaba la extracción de tierras raras en Mongolia Interior.“De alguna manera,señala el filósofo y escritor de ciencia ficción, Michel Nieva, desde el texto que acompaña la exposición.Levy estudió en Central Saint Martin´s College of Arts de Londres y en la Universidad Nacional de Artes de Buenos Aires. Ha ganado becas internacionales para realizar Residencias Artísticas en Holanda, Japón, Estados Unidos, Taiwán, Cuba, Corea del Sur, Malasia, Polonia, Israel, China y Suiza. En 2020 y 2015 ganó la beca Pollock-Krasner Foundation, New York, USA; en 2019 y 2016 recibió la Beca de Creación del Fondo nacional de las Artes. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos: Premio Konex Diploma al mérito Arte y tecnología 2022; 10th Lichter Art Award, Frankfurt, Alemania 2021; Premio Trabucco Otros Soportes 2020; y el Premio Presidencia de la Nación a la Tercera Mejor Obra del Salón Nacional 2019, entre otros.Desde 2021 codirige la Licenciatura en Prácticas Artísticas Contemporáneas de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Arthaus es una creación del empresario, desarrollador inmobiliario, compositor musical y coleccionista Andrés Buhar , quien erigió este espacio haciendo converger dos vertientes: su interés personal en la cultura y su perfil empresarial. Llevaba años dándole vueltas a este proyecto que busca dar cuenta de la retroalimentación de lenguajes artísticos, porque "las distintas disciplinas confluyen entre sí", había señalado a Télam en una entrevista reciente.El nuevo centro cultural se emplaza en un edificio de oficinas. En la planta baja, hay un auditorio y una sala de exhibición y, en la terraza, se va a ubicar próximamente un restaurante que funcionará integrado con el espacio cultural.