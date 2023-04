El Gobierno publica documentos históricos que dan cuenta de los reclamos argentinos sobre Malvinas

Foto: Prensa Cancillería

Anuncio en el Palacio San Martín

Malvinas es un sentimiento nacional, una causa que el pueblo argentino lleva como bandera 🇦🇷



¿Quién fue Manuel Moreno?

Manuel Moreno / Foto: Wikipedia

El Gobierno argentino publicó documentos históricos e inéditos que revelan los numerosos y enérgicos reclamos efectuados tras la usurpación británica de las islas Malvinas en 1833, que fueron formuladas por el entonces embajador argentino en el Reino Unido, Manuel Moreno, quien tuvo un "rol fundamental" en su labor diplomática en defensa de los derechos nacionales sobre los archipiélagos australes., explicó a Télam Facundo Rodríguez, coordinador del Consejo Consultivo sobre temas vinculados al Atlántico Sur (Casur), de la Cancillería argentina, quien tuvo a su cargo la publicación histórica.Rodríguez explicó que Moreno, entre los años 1833, 1834, 1841 y 1849, expusosobre los que se fundamentan los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas frente a los distintos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido.El funcionario de Cancillería recordó que esta es la segunda publicación de documentos relacionados con la "Cuestión Malvinas", como se denomina en la diplomacia al reclamo argentino en las Naciones Unidas (ONU), organismo mundial que en 1965 dictó una resolución -la 2065- que estableció la existencia de una "disputa de soberanía" sobre las islas.Quien desee consultar estos materiales puede hacerlo a través del sitio oficial sobre Malvinas , donde el acceso a esta información es libre y gratuito para todos los usuarios de internet que quieran visitar esa página.La publicación de documentos -históricos e inéditos- fue anunciada el pasado lunes 3 de abril, en el Palacio San Martín, durante un acto de homenaje a los veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas que fue encabezado por el canciller Santiago Cafiero; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona; la directora Nacional de Malvinas y Atlántico Sur, Sandra Pitta, y contó además con la presencia de Rodríguez."La idea es acercarle a la gente los motivos por los cuales las Malvinas son argentinas. Si hay algo que nosotros sabemos desde el jardín es que las islas nos pertenecen. Pero no lo son simplemente por una cuestión de sentimiento patriótico o político, sino que son argentinas porque el derecho internacional así lo establece", subrayó Rodríguez.Al respecto, amplió que "la posiciones jurídicas e históricas de argentina son sólidas y esto se demuestra con este tipo de documentos, que muestran los fundamentos del país sobre la Cuestión Malvinas"., señaló Rodríguez.El Reino Unido aceptó negociar con la Argentina tras la resolución de las Naciones Unidas, en 1965, que instó a ambos países a dialogar, pero tras la Guerra de Malvinas (1982), los británicos congelaron ese vínculo desoyendo el derecho internacional.Moreno -político, periodista y médico- había nacido en 1782 en Buenos Aires y era el hermano menor del secretario de la Primera Junta, Mariano Moreno.Desde 1828 fue ministro plenipotenciario de la Argentina en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, un cargo en el que permanecería hasta 1852 (con un breve interrupción entre 1836 y 1838) y se encargó, entre otros asuntos, de llevar las gestiones diplomáticas de protesta ante la usurpación británica de las Islas Malvinas.Moreno, ni bien fue notificado de la invasión británica en las Malvinas y la expulsión de los habitantes argentinos por la fuerza, efectuó enérgicos reclamos ante Henry John Temple, conocido como Lord Palmerston, ministro de Relaciones Exteriores británico.Uno de los textos históricos publicados por la Cancillería en la web "Malvinas nos une" es una comunicación del ministro de Relaciones Exteriores de Buenos Aires, Manuel Maza, a Moreno, el 14 de febrero de 1833 (la usurpación era del 3 de enero) que dice: "[S]orprendidas las Malvinas por fuerzas inglesas en medio de la paz y de la amistad afianzada por tratados solemnes entre ambas naciones y violada de este modo abusivo la inmensidad de una parte del territorio de la República pudo adoptar sobre súbditos y propiedades inglesas las medidas reclamadas por la indignación pública y sancionadas por el derecho internacional; pero el Gob. queriendo pagar a la humanidad y a la civilización un gran tributo de moderación y confiado en el poder de la justicia, sobre el juicio de las naciones cultas ha tenido a Lien adoptar las vías templadas y pacíficas"Otro texto revelado es la nota de Moreno remitiendo copia de la protesta al gobierno británico e informando de lo conversado con Lord Palmerston, del 7 de agosto de 1833."Remite algunos ejemplares de la protesta al gobierno de S.M. Británica sobre la injusta ocupación de las Malvinas. Esta protesta ha sido muy bien recibida por el cuerpo diplomático pero el Gobierno de S.M. Británica aún no ha contestado"Asimismo, se divulga una nota histórica de Moreno a Palmerston del 31 de julio de 1849 que, en uno de sus párrafos, dice: "Que el silencio de esta Legación no se tome alguna vez por confirmación de la errónea aserción que se atribuye a V.E. caso que efectivamente haya ocurrido, me permito recordad a V.E. que el gobierno de Buenos Aires y Confederación Argentina, nunca ha consentido en el despojo de su soberanía en las islas Malvinas, que le hizo el gobierno inglés en 1833 (...) y que, lejos de retirar su protesta, ha mantenido los indisputables derechos de aquella Posesión por todos los medios que han estado en su poder".