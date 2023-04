Google y Amazon, en dificultades para proseguir con sus despidos en Europa

La decisión de los despidos de ambas empresas no tienen precedentes desde su existencia.

Los despidos en Europa

Los gigantes tecnológicos Google y Amazon, tras anunciar una serie de despidos masivos en sus oficinas de todo el mundo, encuentran dificultades en proseguir con los mismos en Europa, debido a la fuerte legislación de protección laboral que contrasta con la estadounidense.En el los recortes anunciados en enero último abarcaron a 12.000 empleos –un 6% del total de la planta- mientras quecomunicó dos series: una por más de 18.000 puestos en noviembre pasado y otra por 9.000 el mes pasado. . Amazon fue fundada en 1994 mientras que Google lo hizo en 1998.Mientras que en Estados Unidos las empresas pueden avanzar rápidamente con despidos –en algunas ocasiones de miles de trabajadores-, laEn–la empresa matriz de Google- impulsa retiros voluntarios, según indicaron fuentes cercanas a la empresa; mientras que Amazon ofrece a algunos de sus empleados indemnizaciones equivalentes a un año de sueldo, en lugar de ofrecer un solo mes de compensación por año trabajado, como solían hacer anteriormente.Tanto en Francia como en Alemania, países donde las leyes laborales son de las más abarcativas dentro de la Unión Europea, Google negocia con consejos laborales dado que las compañías están obligadas a hacerlo antes de encarar despidos, un proceso que puede extenderse en el tiempo.Por esta situación, las oficinas de Google enserían las últimas en encarar los despidos globales, y puede que directamente queden por fuera de los mismos.“Estamos trabajando con cuidado e individualmente con cada país donde las reducciones van a adherir a los requerimientos legales locales que varían según el país, son complejos y toman tiempo”, afirmó un vocero de Google a la agencia Bloomberg.En la filial de, por ejemplo, los directivos de Google ya dejaron en claro que no habrán despedidos y que se estaba trabajando en un plan voluntario, el cual aún esta en negociaciones para definir cuantos empleados estarán incluidos en el mismo y de que puestos.La situación en Francia y Alemania, contrasta con la de otros países con una legislación más débil.En, por ejemplo, Google despedirá a aproximadamente 500 de sus 8.000 empleados, según el gremio Unite The Union, una tasa del 6% del total de la planta que se sitúa en línea con los planes globales de la empresa.Si bien los representantes laborales británicos podrían conseguir en la negociación mejores indemnizaciones, el número de despidos allí no está bajo discusión.“Están tratando de hacer lo mínimo que dispone la ley”, dijoacerca de las negociaciones que está encarando la empresa.Lo mismo sucede en las oficinas dedonde se anticipan 240 y 200 despidos, respectivamente.Sin embargo los trabajadores de Google del continente buscan cambiar esta situación.En los próximos seis meses esperan poner en funcionamiento un, incluyendo Reino Unido y Suiza, que buscará tener una voz colectiva con un mayor poder en las futuras negociaciones.Según Waley, implicará un “gran cambio” ya que la empresa ahora deberá avisarles a los empleados con mayor anticipación sus planes de reestructuración.Google y Amazon, junto a Meta (matriz de Facebook, Whatsapp e Instagram) son una