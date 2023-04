Katopodis quiere una fórmula única en el FdT: "La cuota de internismo está agotada"

Foto: Daniel Dabove

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó este jueves queen el Frente de Todos (FdT) y llamó a "" la coalición oficialista con el propósito de teneren las próximas elecciones."La gente nos pidió que nos unamos y la defendamos para sacar a (el expresidente Mauricio) Macri en el 2019. No hay dudas que la mejor propuesta y estrategia del FdT es que nos organicemos. La cuota del internismo está agotada.", afirmó Katopodis en declaraciones a la radio online Futurock.El ministro sostuvo que trabaja para que hayadel FdT sin recurrir a las internas y llamó a "ordenar" la coalición."No tengo dudas de que con la unidad estamos en segunda vuelta. Lo que está en discusión en Argentina es qué va a pasar con nuestro país en los próximos 20 años.Tenemos que saber si habrá un gobierno débil o gobiernos fuertes.", advirtió.Katopodis afirmó que "hay una parte muy importante de la sociedad dispuesta a escuchar" y aseguró que"Hay un 'para adelante' a pesar de las diferencias. No hay margen para el derrotismo. Hay un futuro en Argentina y es el peronismo el que está en mejor condiciones de organizar ese futuro", remarcó.El exintendente de San Martín se refirió también a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires luego del asesinato del chofer de colectivos Daniel Barrientos, ocurrido el lunes en horas de la madrugada en la localidad de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza."Tenemos clara conciencia de que el problema de la inseguridad es grave en la provincia de Buenos Aires. Es un tema que viene desde hace mucho muchos años que cruza a toda la dirigencia política y nos reclama y exige mejores niveles de entendimiento, construir todos los días una política de seguridad fuerte como intenta hacer el gobernador (Axel Kicillof). Necesitamos mejores resultados", subrayó.Y criticó a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) por utilizar "consignas vacías y slogans buscando marcar que tuvieron en cuatro años resultados que definitivamente no tuvieron"., completó.