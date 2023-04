Detuvieron a Georgina Orellano, de AMMAR, cuando intentaba ayudar a una compañera

Georgina Orellano fue detenida esta madrugada en Constitución. /Foto: archivo.

La policía de la ciudad tiene detenida a la compañera @GeorOrellano que intervino en un operativo donde la policía estaba golpeando a una compañera trans.

Exigimos su inmediata liberación. Basta de atropellos de la policía y de violencia institucional. — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) April 6, 2023

Detuvieron a Georgina Orellano (@GeorOrellano) SecGeneral Nacional de AMMAR, en la comisaría 1 de Av. SAN JUAN 1700 #CABA "Fue detenida mientras ayudaba a una compañera que no quería que policías le quitaran su dinero" cuenta la psicóloga del sindicato de trabajadoras sexuales. pic.twitter.com/tgZvrw1uSF — Emergentes (@emergentesmedio) April 6, 2023

La versión policial

La secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), Georgina Orellano,, confirmaron fuentes policiales y el abogado de la organización."La detuvieron a la madrugada y la liberaron a las seis horas", confirmó este jueves a Télam el abogado de Orellano, Matías Busso.Tras ser liberada, la activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, según se reprodujo en un video compartido en la cuenta de Instagram de Nina León, trabajadora sexual y poetisa."Pero cuando entramos acá adentro ya la situación estaba desmadrada, hubo un forcejeo con el subcomisario que me agarra del cuello para intentar sacarme e intentamos defendernos y ahí me dicen que quedo detenida por resistencia a la autoridad", completó.También la diputada nacional y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Natalia Zaracho contó, a través de su cuenta de Twitter, que Orellano intervino en un procedimiento en el que "la Policía estaba golpeando a una compañera trans" y "fue detenida mientras ayudaba a una compañera que no quería que policías le quitaran su dinero", indicó"Basta de atropellos de la policía y de violencia institucional", junto a la trabajadora trans, por "agredir" a un efectivo policial, según fuentes de la fuerza de seguridad.Desde el entorno de la referenta de AMMAR indicaron quey agregaron que, "luego de eso, quedó arrestada por resistencia a la autoridad e incomunicada".Télam intentó comunicarse con Orellano y otra compañera que la asistió pero hasta este mediodía no se había logrado el contacto.La activista por los derechos de las trabajadores sexuales compartió en su Twitter un video de la protesta que se generó durante el procedimiento policial en avenida Juan de Garay al 1100.Al respecto,Argumentaron que se la detuvo por infracción a la Ley de Drogas (23.737) por instrucción de la Unidad Fiscal Este y que hallaron "entre sus pertenencias dinero en efectivo y varios envoltorios con cocaína".Agregaron que, cuando trasladaron a la joven a la comisaría, un grupo de personas se acercaron al lugar para solicitar su liberación, "quienes con una actitud violenta realizaron una protesta cortando la calle y quemando elementos".en la puerta de la dependencia" y aseguraron que "otros cuatro policías" sufrieron lesiones.