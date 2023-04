"La minería tiene potencial para solucionar las recurrentes crisis de divisas"

Foto: Embajada argentina en China

Nuevo consulado

El embajador argentino en China,, destacó la importancia del litio para Argentina por su capacidad de generar unos US$ 2.000 millones en exportaciones, al tiempo que aseguró que, al cerrar una gira de cinco días en la provincia china de, donde también se anunció la apertura de unde la Argentina, tras un encuentro que contó con la participación del gobernador de Catamarca,"Cuando hablamos de conceptos como la restricción externa y la falta de divisas, debemos considerar que la minería tiene el potencial para solucionar nuestras recurrentes crisis de divisas, mantener el tipo de cambio estable y mejorar los ingresos de todas y todos los argentinos", aseguró Vaca Narvaja.Vaca Narvaja contextualizó que "el precio de la tonelada del litio ha bajado desde sus récords de casi 80 mil dólares la tonelada a 20 mil dólares la tonelada, cerca de su mínimo en los últimos 5 años".En ese sentido, explicó que "sin embargo, aun a estos precios, un solo proyecto generaría para el país 2.000 millones de dólares en exportaciones, equivalente aproximadamente al 3% de las exportaciones totales nacionales".Además, señaló queEn el marco de la reunión con el gobernador de la provincia de Fujian,, y con el presidente del grupo chino Zijin Mining que tiene a su cargo el proyecto Tres Quebradas,, el gobernador de Catamarca,, y el embajador argentino en China dialogaron sobre esta iniciativa cuya primera fase se encuentra planificada para noviembre.En esa etapa se proyecta producircon una inversión total de más de 500 millones de dólares.En una segunda etapa, con una inversión de 700 millones de dólares,, mediante la utilización de energía limpia en su totalidad, que minimiza los posibles cuestionamientos ambientales, indicaron.En tanto, el ex ministro de Ciencia y Tecnología y actual presidente del Directorio de Y-TEC e YPF Litio,, anunció la firma de un convenio de cooperación con Zijin Mining que, "impulsa la cooperación científico tecnológica entre las partes y las acciones conjuntas para avanzar en la explotación e industrialización del litio".Por su parte, el presidente de Zijin Mining, afirmó que su empresa "aplica responsabilidad social empresaria en cada proyecto que encara y que la tecnología de extracción directa de litio propuesta para el proyecto de Catamarca tiene el potencial de aumentar significativamente las recuperaciones de litio en comparación con los estanques de evaporación solar reduciendo el uso de energías no renovables"También, Jinghe Chen agregó que "los fundamentos del mercado para el carbonato de litio de grado de batería son sólidos y se prevé que la demanda de litio crezca entre un 25% y un 35% anual durante la próxima década y se espera un déficit significativo de la demanda de suministro a partir de la segunda mitad de esta década, lo que elevará significativamente los precios".Asimismo, en el marco de la reunión con el gobernador de la provincia de, Zhao Long, y con el presidente del grupo chino Zijin Mining, Vaca Narvaja y Jalil anunciaron la apertura de un consulado argentino allí, el primero latinoamericano en esta región y el sexto de nuestro país en el gigante asiático, considerando el recientemente anunciado en la ciudad de Chengdú.Jalil aseguró que se trata de