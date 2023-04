Macron y Xi piden un diálogo por la paz en Ucrania y rechazan el uso de armas nucleares

Emmanuel Macron y Xi Jinping manifestaron su rechazo al uso de armas nucleares. Foto: AFP.

"Sé que puedo contar con usted para hacer entrar a Rusia en razón y llevar a todo el mundo a la mesa de negociaciones" Emmanuel Macron

El plan de paz

Los presidentes de Francia y China,, coincidieron este jueves en pedir negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra y manifestaron su rechazo al uso de armas nucleares en la contienda, al reunirse en Beijing.En una declaración conjunta a la prensa tras mantener unentre Kiev y Moscú "lo antes posible"."China espera una solución política y de negociación. Estamos listos para trabajar junto con Francia desde una actitud razonable y dirigida a evitar un empeoramiento de la situación", dijo Xi.El mandatario agregó que espera que las partes implicadas en el conflicto se abstengan de lanzar "ataques contra la población civil", pidió "proteger a las víctimas" y manifestó su oposición "al uso de ataques químicos o contra instalaciones nucleares".Por su parte, Macron le dijo a su homólogo chino que "cuenta" con él para "hacer entrar a Rusia en razón" respecto al conflicto de Ucrania, en el que ambos coincidieron en rechazar el uso de armamento atómico, consignó la agencia de noticias AFP."Sé que puedo contar con usted para hacer entrar a Rusia en razón y llevar a todo el mundo a la mesa de negociaciones", afirmó el presidente francés.", comentó Macron, quien además denunció que el futuro despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia "incumplen los compromisos adquiridos con respeto a China", de acuerdo a declaraciones que reproduce Europa Press.Tras hablar ante la prensa, Macron y Xi iniciaron una reunión trilateral con la, también de visita en Beijing.Macron llegó este miércoles a China para un viaje de tres días, y dijo claramente que su objetivo es disuadir al gigante asiático de apoyar la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.China presentó a finales de febrero un plan de paz en el que, propuesta criticada por las potencias de Occidente bajo el argumento de poner en el mismo plano "al agresor y al agredido".Elpese a la relación estratégica entre ambos países."Claro que China dispone de un potencial formidable y eficaz en cuanto a sus servicios de mediación", dijo a la prensa en Moscú el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov."Pero la situación con Ucrania es compleja, y por el momento no hay una perspectiva de una solución política", de forma que "no tenemos otra solución que seguir con la operación especial", agregó utilizando la expresión que las autoridades rusas usan para describir la ofensiva en Ucrania.China se declara oficialmente neutro, pero no condenó la invasión rusa de Ucrania ni Xi Jinping habló todavía con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.En cambio, Xi acudió personalmente a Moscú en marzo para reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin, a quien presentó el documento para una solución política al conflicto que consta de 12 puntos.Pese al rechazo de Occidente a ese plan, Macron estimó este miércoles, en su primer día de viaje, quey evocó ese documento publicado por China.De su lado, Von der Leyen se mostró más severa la semana pasada en Bruselas y advirtió que la postura del gigante asiático sobre la guerra será un "factor determinante" en el futuro de su relación con la UE.