Boca iniciará su aventura en la Libertadores ante el Monagas

Boca se coronó seis veces campeón de la Libertadores. Foto: Emilio Rapetti.

Probables Formaciones

Boca Juniors, en un contexto extraño, con un DT interino como Mariano Herrón, aunque con la convicción de ser siempre protagonista, iniciará su camino en la Copa Libertadores este jueves como visitante del Monagas Sport Club, en Venezuela, en un partido por el Grupo F.El encuentro, ubicada a 500 kilómetros de Caracas, será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio y televisado por Fox Sports.El Grupo F comenzó este miércoles a la noche en Colombia con el empate 1 a 1 entre el local Deportivo Pereira y Colo Colo, de Chile.e iniciará el torneo que lo desvela con un presente complicado. Hace una semana fue despedido Hugo Ibarra de la dirección técnica, y fue reemplazado por Herrón, quien dejó la división Reserva, dirigió al equipo ante Barracas Central y logró una goleada por 3-0 en la Liga Profesional (LPF).Si bien se mencionan varios nombres para suceder a Ibarra, en una gestión que lleva adelante Riquelme únicamente, la buena impresión que dejó Herrón y las respuestas positivas ante Barracas Central de varios jugadores que estaban en muy bajo nivel, motivó que no exista apuro en encontrar al nuevo entrenador.Herrón dirigirá en la Libertadores y también el domingo ante Colón por el torneo doméstico, en una función que cumplió en la edición 2020 del principal torneo de clubes de Sudamérica.Boca no debería pasar sobresaltos ante Monagas, un equipo que se presume el más débil del grupo, siendo los principales rivales a vencer para pasar de fase Colo Colo y en segundo lugar Pereira.en un partido válido por la octava fecha de la Liga de Primera División de Venezuela (Futve) y no tiene jugadores de jerarquía que atemoricen.Orlando Mosquera; Harold Cummings, Iván Anderson, Rubén Ramírez y Aldo Quiñonez; Christopher Rodríguez, Edson Castillo, Oscar Jiménez y Edgar Carrión; Edanyilber Navas; y Abdiel Arroyo. DT: Jhonny Ferreira.Sergio "Chiquito" Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdéz y Frank Fabra: Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Mariano Herrón.- Árbitro: Wilton Sampaio, de Brasil.- Cancha: Monumental de Maturín.- Hora de inicio: 21.- TV: Fox Sports.