Choferes: "El paro es por tiempo indeterminado hasta que suelten a los compañeros"

Foto: Gustavo Amarelle.

Las detenciones

La reacción ante las detenciones

Las líneas de colectivos, de la empresa Almafuerte, y lapertenecientes la firma Nueva Ideal, no prestaban esta mañana sus servicios a raíz de un paro sorpresivo dispuesto por los choferes, en, Sergio Berni, el lunes último, en el marco de la protesta que realizaban por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en un hecho de inseguridad en el partido bonaerense de La Matanza.La medida de fuerza, que la mañana de este jueves afectaba el funcionamiento de estas líneas de colectivos que circulan por la zona oeste del Gran Buenos Aires, ende los dos detenidos por las agresiones sufridas por Berni el lunes a la mañana, cuando se acercó para dialogar con los choferes en el marco de la protesta que realizaban por el crimen de Barrientos."En principio, el paro es hasta la medianoche de hoy (jueves), pero se ratificará en una asamblea. También hay intención que se sumen trabajadores de otras líneas de la zona", dijo a Télam el delegado gremial Salvador Strazzeri, quien anunció que los colectiveros se concentrarán en los próximos minutos en la intersección del kilómetro 42 de la ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, "donde decidiremos los pasos a seguir"., dijo a Télam Luis Gómez, chofer de la línea 620, una de las empresas del grupo Nueva Ideal, que esta mañana iniciaron con una imprevista huelga en reclamo de la liberación de los dos trabajadores detenidos, acusados de haber participado en la agresión contra Berni.de Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, quienes serían trabajadores acusados de haber participado en la agresión,bajo los cargos de atentado contra la autoridad agravado, que prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión.La decisión fue tomada por la jueza Luisa María Escrich, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA Nº 20.Se trata de la magistrada que interviene en la causa caratulada como "NN s/ atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad" (figura tipificada en el artículo 238 inciso 4 del Código Penal), en la que también actúa el fiscal Carlos Fel Rolero Santurian, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31 de CABA.Tras la detención, Galiano y Zerda fueron trasladados a la sede de la Fiscalía, ubicada en avenida Paseo Colón 1333 piso 7 del distrito porteño., que el lunes pasado intervino en la manifestación de los colectiveros con su cuerpo de infantería, para llevarse a Berni del cruce de las avenidas General Paz y José Manuel de Rozas, el lugar en el cual los choferes se habían concentrado el lunes para repudiar el asesinato de Barrientos.El ministro bonaerense había sidoLas agresiones ocurrieron el lunes en horas del mediodía en el cruce de Juan Manuel de Rosas y General Paz, escenario de la protesta de los compañeros del colectivero asesinado de la línea 620 y un ámbito cuya jurisdicción le corresponde a la propia Policía porteña.Ante estas detenciones, la agrupación "Choferes Unidos", enfrentada a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que encabeza Roberto Fernández,Sin embargo, en declaraciones a esta agencia, el chofer Gómez desmintió que los trabajadores en huelga pertenezcan a la agrupación "Choferes Unidos"."El paro es por tiempo indeterminado hasta que no suelten a los compañeros detenidos y creemos que hay posibilidades que se sumen otros compañeros choferes de La Matanza", insistió Gómez, al tiempo que anunció que en los próximo minutos se realizará una asamblea en la sede de Almafuerte, ubicada en el kilómetro 42 de la ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza."El paro continuará, queremos que liberen a los compañeros, busquen a los asesinos de nuestro compañero Daniel y después vemos si un compañero se tiene que presentar o no en la justicia por la agresión a (Sergio) Berni", concluyó.