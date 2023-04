Gimnasia en su debut en la Sudamericana cayó ante Universitario de Perú

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

Gimnasia y Esgrima perdió este miércoles ante Universitario, de Perú por 1 a 0 en La Plata, con un fallo muy polémico a instancias del VAR y un penal sancionado por el árbitro uruguayo Andrés Matonte, por la fecha 1 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2023.La pena máxima fue ejecutada y convertida por AlejandroEn un encuentro colmado de expectativas con Gimnasia en su regreso luego de seis años a un certamen internacional, Universitario de Perú evidenció un comienzo más comprometido y manejó las primeras acciones de juego ante los dirigidos por Sebastián Romero, que necesitó los primeros minutos para igualar las acciones.Así los 9 minutos, Universitario de Perú tuvo su primera oportunidad al encontrar los espacios para una certera combinación de Emanuel Herrera con Urruti, quien con un certero disparo venció al arquero local, sin embargo la posición adelantada de este último ahogo lo que pudo ser la apertura del encuentro.En el transcurso de los primeros minutos, la visita mantuvo el ímpetu y así llegó un centro de Cabanillas desde la izquierda, donde Herrera ganó la posición a su marca, y logró cabecear de manera precisa al segundo palo, desviado al córner por Durso.Tras los primeros minutos,Así, Cristian Tarragona tuvo la primera oportunidad clara con un cabezazo, luego de un certero centro de Enrique, que Carvallo logró desviar al córner.El equipo conducido por Jorge Fossatti, logró mantener la intensidad, con un esquema y recuperación desde la mitad del campo de juego y rapido para buscar el arco rival, de esta manera volvieron a acercarse con peligro con un remate de zurda de Herrera y luego Quispe, convirtiendo en protagonista al arquero Durso.Promediando la primera etapa, Gimnasia logró equiparar con algo más de manejo de la pelota, empezó a crecer en el campo.Así,, tras un centro pasado desde la derecha, y con un cabezazo de Franco Soldano, la pelota pasó cerca del palo izquierdo del arco defendido por José Carvallo.Ya en el complemento, el encuentro tuvo un desarrollo diferente, y el equipo dirigido por Sebastián Romero pudo imponer sus condiciones para igualar las acciones y a los pocos minutostuvo una situación con una buena habilitación desde afuera del área grande, Maximiliano Comba picó sólo, entre los centrales y por delante del arquero, pero al momento de impactar la pelota salió desviada, en el recorrido le impactó a Alan Lescano en la cabeza, y terminó estrellándose en el palo izquierdo.Después de esa jugada y transcurridos apenas unos minutos Tomás Durso volvió a ser protagonista, descolgando una pelota, tras un cabezazo de Herrera.Luego de las acciones de peligro, el partido no tuvo grandes emociones hasta pocos minutos del final, cuando Universitario no encontraba los caminos y Gimnasia buscaba como podía, y cobró un insólito penal.A poco del final del partido, Andrés Matonte, sancionó un penal a instancias del Var por una mano en el área de Ignacio Miramón, cuando saltó a cubrir un centro, y giró con las manos atrás pero a instancia del VAR le permitió a la visita el tiro desde los doce pasos, que con un disparo preciso Alexander Succar colocó la pelota muy cerca del ángulo superior izquierdo del arco de Durso.Gimnasia y Esgrima La Plata, volverá a jugar en el certamen internacional el martes 18 de abril en Bogotá, cuando visite a Independiente Santa Fe por la segunda fecha del Grupo G.Gimnasia y Esgrima: Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Matías Melluso; Alan Lescano, Ignacio Miramon, Maximiliano Comba y Tomás Muro; Cristian Tarragona y Franco Soldano. DT: Sebastián Romero.Universitario de Perú: José Carvallo; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Nelson Cabanillas; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Piero Quispe y Emanuel Herrera, Andy Polo y Luis Urruti. DT: Jorge Fossati.39 minutos Alexander Succar, de penal (UP)Cambios en el segundo tiempo: 12 minutos Alan Sosa por Comba y Nicolás Colazo por Muro (G), 17 minutos Alexander Succar Cañote por Urruti y Alfonso Barco por Herrera (UP), 28 minutos Horacio Calcaterra por Ureña (UP); 32 minutos Bautista Barros Schelotto por Enrique e Ivo Mammini por Tarragona (G) y 40 minutos Antonio Napolitano por Melluso (G);Amonestados: Rodrigo Ureña y Matías Di Benedetto (UP). Ignacio Miramon , Leonardo Morales y Bautista Barros Schelotto (G).Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).Var: Angelo HermosillaEstadio: Juan Carmelo Zerillo (Gimnasia La Plata).