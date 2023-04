Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Por la TV Pública "Las Bellas almas de los verdugos", episodio 2 este viernes 7 de abril / Foto: Prensa.

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL

JUEVES 6 DE ABRIL

VIERNES 7 DE ABRIL

SÁBADO 8 DE ABRIL

DOMINGO 9 DE ABRIL

LUNES 10 DE ABRIL

MARTES 11 DE ABRIL

MIÉRCOLES 12 DE ABRIL

EPISODIO ESTRENO. CONCURSO RENACER AUDIOVISUALEldirigido por Martina Matzkin analiza la cultura del silencio que se desenvuelve en nuestra sociedad como garantía de la impunidad. Las víctimas no hablan porque hay un sistema de justicia que no está a la altura de las circunstancias. ¿Qué falla en él? ¿Qué transformaciones hacen falta para que las instituciones que amparan a las víctimas cuenten con perspectiva de género? ¿Cuáles son las alternativas si el sistema de justicia no responde como debería? ¿Cuáles son las consecuencias, en los feminismos, de que una mujer pueda hablar?Episodio Estreno. Esta serie se ocupa del cuidado en la tercera edad a partir de las historias de Nieves y Alma. La primera es un ama de casa y costurera de 70 años que cuidó durante diez años a su madre enferma y ahora teme por su propio destino. Alma es una cuidadora trans de 28 años que trabaja en un hogar y en casas particulares.A través de ellas dos, se observa cómo el cuidado de los/las adultos/as mayores es un tabú para la sociedad. La especialista principal del capítulo es Mónica Roqué, experta en gerontología.*Mirá los episodios anteriores por la plataforma de Contar Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escuchálo en Spotify Con Emiliana Colo Merino. Entrevista a Milena Salamanca.Artista Invitado: Fernando Palomeque (Tocará en vivo). Conducción: Marcelo Balsells y Marco Moreno.Con Any Ventura. Entrevista a Luis Brandoni. El ciclo de entrevistas que homenajea a los 40 años de democracia con charlas a fondo con protagonistas indispensables de nuestra historia.ESTRENO. CICLO DE CINE LATINOAMERICANO "Profundidad de Campo"La cordillera de los sueños. Dirección: Patricio Guzmán.“Exiliado en Francia tras la dictadura de Pinochet, el cineasta chileno Patricio Guzmán volvió a su país para realizar películas sobre la memoria y sobre el presente, ensayos documentales que conjugan una gran potencia visual con el pensamiento sobre la historia. En La cordillera de los sueños, vuelve a Chile a fines de la primera década del siglo XXI y se enfrenta a un paisaje montañoso que ocupa el ochenta por ciento del territorio chileno, pero que es abandonado por la cultura de su país, es una inmensidad poco explorada. ¿Qué cuentan esas piedras, esos picos nevados entre nubes, esos valles de difícil acceso, esos caminos inextricables? ¿Hay una memoria mineral?” Se repite el domingo 9 de abril a las 0:00.Este ciclo recorre lo mejor del cine latinoamericano con contenidos estreno todos los jueves de abril. Con la conducción del crítico Diego Trerotola, la programación incluirá Silvia Prieto de Martín Rejtman, La Ciénaga de Lucrecia Martel y filmes de Venezuela, Chile, Cuba y Guatemala, algunas que se verán por primera vez en Argentina.HOMENAJE 50 AÑOS DE ARTAUD Y THE DARK SIDE OF THE MOONrecibe en su estudio a destacadas figuras de todos los géneros de nuestra música popular e invitados especiales. Este jueves se conmemoran los 50 años de la edición de "Artaud" y "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd con Eruca Sativa. Además estará el músico Pablo Rodriguez (saxofonista de Los Auténticos Decadentes) y los periodistas Alfredo Rosso y Carla Ritrovato.(columna audiovisual)Los huesos reales del “gigante de la Patagonia” fueron hallados en la provincia de Chubut, en el año 2013, y una reproducción de ellos ya fue expuesta en Chicago y Nueva York, donde desde 2016 existe una réplica a escala real. Hoy, por primera vez en Europa, el Patagotitan se exhibe en el Museo de Historia Natural Británico. ¿Cómo se traslada el esqueleto de un dinosaurio? ¿Es el Patagotitan el más grande del mundo? ¿Cómo se hallaron sus restos?El micro semanal "Télam Global" sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y en Youtube TEMA: DERECHOS HUMANOSEn este documental, la directora Carmen Guarini explora el movimiento “Arte Memoria Colectivo”, impulsado por el artista plástico Jorge González Perrín, quién convocó a la participación de artistas y estudiantes de arte a realizar una serie de imágenes que reprodujeran los rostros de los desaparecidos, tanto en pequeñas pancartas como en impresionantes cuadros de gran dimensión.Repetición a las 18.00.Disponible en el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por TEC En el Estadio Néstor Díaz Pérez con el arbitraje de Germán Delfino.En el Estadio José Amalfitani con el arbitraje de Fernando Rapallini.TRANSMISIÓN EN VIVO DESDE NICETO CLUBSe presentan La Real Academia, Playa Nudista y No Me Toques, nuevos representantes del post-punk local. Conducen Ceci Elía, Moira Menna y Nico Bonzo.Una serie -del concurso Renacer Audiovisual- de ocho episodios escritos por Bruno Luciani y Paula de Luque, sobre una obra de Marcelo Figueras, que trata sobre la vida del autor de Operación Masacre, antes de convertirse en el célebre escritor Rodolfo Walsh.La historia se ubica en 1956, cuando un joven escritor de policiales se convertirá en testigo involuntario de un levantamiento contra la dictadura. Al poco tiempo, Rodolfo recibirá la noticia que existen sobrevivientes de esa masacre, decidiéndose a iniciar una ardua investigación. Mira el primer episodio por Youtube Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escuchálo en Spotify Con la conducción de Maxi Legnani presenta un programa para abordar el cuidado de la maternidad y la influencia de los desastres naturales con un recorrido por las mejores campañas publicitarias para crear conciencia social.Con Gustavo Campana. Más de 400 decretos de la dictadura siguen dando órdenes. Investigación sobre 469 decretos 1983-1976, que sobrevivieron a 40 años de democracia.DESDE EL AUTÓDROMO PARQUE CIUDAD DE PARANÁDesde las 11, será momento de los Entrenamientos y luego, a partir de las 15, tendrán lugar las Clasificaciones.El domingo, en tanto, podrán seguirse en vivo las Series desde las 09hs de la mañana y la Carrera (en diferido), a las 23.00.EMISIÓN ESPECIAL: 30 FIESTA NACIONAL DEL AUTOMOVILISMO.Desde la ciudad de Balcarce en la Provincia de Buenos Aires. Con la conducción de Marcelo Iribarne y María Eugenia Molinari.El evento homenajea a las personas que convirtieron a Balcarce en la Capital Nacional del Turismo Automovilístico con la presentación de destacados números artísticos de nuestra música popular.Desde el Hipódromo de San Isidro con la transmisión del 'Gran Premio Eliseo Ramírez' y el 'Gran Premio Raúl Chevallier' bajo las distancias de 1.400 metros.Relata: Javier Vicente. Comenta: Nicolás Alvarez.Se presentan Ibiza Pareo, Marton Marton y Rascolnikoff, en una fecha que sintetiza aspectos de la música pop con la vanguardia internacional. Conducen Ceci Elía, Moira Menna y Nico Bonzo.Programa del Instituto Nacional de la Música tiene la conducción de los artistas Alfredo Toth y JAF con la presentación de las jóvenes figuras del espectro musical de todo el país en todos sus géneros.Con Grisel D'Angelo. Entrevista a @valejuaires y todo sobre el festejo por el Día Internacional del Malbec. Maridajes entre distintos tipos de chocolates.Todo lo que tenes que saber sobre temas ambientales actuales en un nuevo episodio de Ecointensa con Natalia Mazzei.Ahora en Télam Digital y en Youtube La señal infantil estará con la Kermesse y los juegos gigantes en la Quinta de Olivos, para toda la comunidad. Los espectáculos serán grabados y luego transmitidos por la TV Pública. Con David LebónMás información en las redes de @casarosadaargentinaEn vivo desde la ciudad de Paraná con la largada de la tercera fecha de la categoría automovilística argentina.El documental relata el rol de los medios nacionales y extranjeros en la cobertura del escenario bélico. Cuenta con material confidencial de la inteligencia militar sobre el rol de los medios durante la guerra. Imágenes jamás vistas de la cobertura de Argentina Televisora Color, cables y fotos recuperadas del archivo fotográfico de Télam, diarios, revistas y audios originales que quedaron grabados en la memoria de los argentinos. Coproducido por la Agencia Télam y RTA (Radio y Televisión Argentina). Repetición a las 20.00.Disponible en el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por TEC Relata: Alejandro Mangiaterra. Comenta: Omar Sapienza. Notas en campo de juego: Juan Ballesteros, Germán Berghmans, Alejandra Martínez y Gabriela Previtera.El campeonato más federal del fútbol está en la pantalla más federal que cada fin de semana ofrece un partido de este torneo en su agenda deportiva. Relata: Juan Carlos Artelino. Comenta: Santiago Dezio. Notas en campo de juego: Guadalupe González y Patricia Baudín.Con Camilo Carabajal y Micaela Farías Gomez. En vivo Guadalupe Alvarez Luchia , Noelia Sinkunas y Sofía Viola.Relata: Jorge Godoy. Comenta: Santi Lucía.Relata: Eladio Arregui. Comenta: Gustavo Ger.CICLO DE MÚSICA. ESTRENOTVP presenta una programación de recitales musicales mensuales que busca promover el acceso de la ciudadanía a un emblema del patrimonio nacional como lo es el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, donde se hará el ciclo "Cruces", y que busca generar un espacio de articulación entre el sector artístico, diplomático y la comunidad, además de habilitar la proyección de nuestra cultura al exterior.En esta edición, el ciclo de música de El Palacio Cultural incluye la colaboración entre artistas consagrados y emergentes, y orquestas infanto-juveniles de la Provincia de Buenos Aires. En el primer concierto, el cantautor cordobés, Juan Ingaramo, interpretará sus canciones junto a la Orquesta Centro Cultural Villa Fiorito. Ingaramo es uno de los principales referentes en materia de ritmos populares de la escena local y regional.La orquesta, integrada por niños, niñas, jóvenes y adultos de 6 a 90 años, ejecuta instrumentos de cuerdas (violines, violas, violoncellos y contrabajos) desde 2015.También participarán, a lo largo del ciclo, los artistas “Chango” Spasiuk, Noelia Recalde, Mariana Baggio, Feli Colina y la banda Conociendo Rusia.UN SORBO DE DISTRACCIÓN, BUSCANDO DESCIFRARNOSEl número tres del título y algunas frases de la letra, podrían hacerte pensar en el relato de una infidelidad. Pero no es así: la hermosa canción “Té para tres”, de Gustavo Cerati tiene en su ADN la tristeza de una escena familiar llena de dolor.Escuchálo en Spotify Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Lunes a domingo. Ahora en Télam Digital y en Youtube INVITADO: PAZ MARTINEZCon Cholo Gomez Castañon.TEMA: MRU - MOVIMIENTO RECTILÍNEO Y UNIFORMEEn una nueva clase magistral de “Física en segundos”, Anibal busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia. Miralo por el canal de Twitch TEMA: SE PICÓ: MOSQUITOS Y VINCHUCAS.Abro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Disponible en el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por TEC y en Youtube Un Programa del Foro Argentino de Compositoras.Conducción: Nelly Gómez y Eva Lopszyc.Invitados: Fernanda Morello, Pianista, Productora y Docente.Silvana D´Onofrio, Directora de Orquesta, Coordinadora Musical Teatro Empire.Como siempre, sumamos la voz de los/las Compositores/as, Lili Boulanger, Maurice Ravel, Henry Purcell, Clara Wieck y Mauricio Cardozo Ocampo. Desde el Foro Argentino de Compositoras se escucharán obras Nelly Beatriz Gómez, Irma Urteaga, Noemí Sozzi, Gaby Yaya y Cecilia Fiorentino.1918. La Reforma Universitaria y la creación de la FUA. Al celebrarse los 105 años de la creación de la Federación Universitaria Argentina, el historiador Norberto Galasso, describe las demandas del movimiento estudiantil en 1918 y la posterior reforma llevada adelante en los claustros universitarios nacionales.Escuchálo en Spotify Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día (Audio y video)Disponible en Télam Digital, en el Canal de Youtube y en Spotify Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinasAhora en Télam Digital y en Youtube: https://youtube.com/user/AudiovisualTelamBoletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Disponible en Spotify Un ciclo que celebra los 40 años de democracia con recitales en la Quinta Presidencial de Olivos todos los martes de abril. Con presentaciones de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, el grupo Estelares, David Lebón y Adriana Varela.Los recitales en vivo son gratuitos y abiertos al público todos los domingos de abril.Por primera vez en la historia se logró realizar un trasplante de intestino donado por un paciente en asistolia, es decir, se obtuvo el órgano luego de la muerte cardiocirculatoria. Para conocer con mayor detalle este aporte médico entrevistamos a Pablo Stringa, coordinador del equipo de investigación del Conicet. Disponible en Télam Digital y en Spotify PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA POR SEMANA SANTADesde San Ignacio Miní. MisionesEsta semana, misioneros y turistas podrán celebrar una de las misas más importantes del año en la Misión Jesuítica de San Ignacio. Se trata de la Misa de Jueves Santo (en diferido). Al aire libre y en pleno contacto con la naturaleza y la religiosidad, la cita conmemora el inicio del Triduo Pascual, el periodo en que se recuerda la pasión, la muerte y resurrección de Jesús.Este año, durante la celebración a cargo del Obispo de la Diócesis de Posadas, Juan Rubén Martínez, el Coro del Parque del Conocimiento y Zamba Quipildor interpretarán juntos la Misa Criolla.El Viernes Santo, el Papa Francisco presidirá la Celebración de la Pasión del Señor y de la adoración de la Cruz en la Basílica de San Pedro. Luego, el Pontífice participará del Vía Crucis en el Coliseo Romano.El programa se propone, a través de entrevistas con más de treinta personalidades, archivo exclusivo y material rodado en Argentina, Italia, Uruguay, Paraguay y Bolivia, reconstruir los principales aspectos del pontificado del papa Francisco, a propósito de cumplirse este año los primeros 10 años de su asunción como máxima autoridad de la Iglesia Católica.Su perfil austero y cercano; las transformaciones que encaró en la Curia romana; el compromiso con la problemática socio ambiental; el trabajo constante en la búsqueda del diálogo y la paz mundial; su relación con los jóvenes y la construcción de su figura como líder global, entre otras, son algunas de las temáticas por las que transita este documental que intenta retratar el perfil de uno de los argentinos más importantes de la historia.Desde Ciudad del VaticanoEste domingo, los católicos en todo el mundo estarán celebrando la Pascua de Resurrección. Es una de las fiestas religiosas más esperadas, por la cual su Santidad el Papa Francisco oficiará la solemne misa de Pascua de Resurrección desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano.Al final de la celebración, se impartirá la bendición “Urbi et Orbi” (para la ciudad y el mundo) desde el balcón central de la Basílica.Desde la Plaza San Pedro.