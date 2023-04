Newells-Central tendrá casi 600 policías para el operativo de seguridad

El clásico rosarino disputará una nueva edición / Foto: José Granata - archivo

El Ministerio de Seguridad y la policía de la provincia de Santa Fe anunciaron este miércoles que 566 policías serán destinados al operativo de seguridad para el clásico de fútbol rosarino que disputarán este domingo Newell's Old Boys y Rosario Central.Los 566 policías se encargarán de la seguridad durante el cotejo Newell's-Central en el estadio Marcelo Bielsa, y también del banderazo programado para mañana en inmediaciones del mismo escenario del club rojinegro en el Parque de la Independencia..Al brindar detalles del operativo, el subsecretario de Seguridad Preventiva de la Provincia, Gustavo Pucheta, señaló que tienen "dividido el servicio en tres etapas”.“La primera es el domingo donde se dispuso que el club Newell's Old Boys suspenda todo tipo de actividad social y deportiva desde las 18 horas del sábado con custodia policial, hasta las 8 horas del domingo”, añadió.Los cortes se iniciarán el domingo a las 9 horas en las intersecciones de Morcillo y Oroño; Pueyrredón y Pellegrini; Lagos y Pellegrini; Diagonal y Lagos y Av. J D Perón Parque de los Niños, indicó el funcionario."En esos lugares vamos a estar acompañados por el personal de la secretaría de Control y Convivencia de la municipalidad mediante la dirección de tránsito”, agregó.El subsecretario de Seguridad, dijo luego que la segunda etapa comenzará mañana a las 19 horas cuando se realice el tradicional banderazo de los hinchas de Newell's, para lo cual, anticipó se destinarán “328 agentes”."Ellos estarán supervisando desde las 16 horas las inmediaciones de la cancha, donde va a haber chequeo, Tribuna Segura y control de personas al ingreso del estadio, sin pedido de entradas porque lo pueden hacer con su carnet de socio”, describió.Por último, Pucheta detalló que este viernes a las 11 “se jugará el partido de reserva en la sede de Rosario Central en Arroyo Seco, sin asistencia de público”.Además se dispuso que Gendarmería Nacional controle, sobre la autopista autopista Rosario-Buenos Aires, la salida de la delegación de Rosario Central al estadio del club Newell's Old Boys.También se dispondrán cuatro drones para las diferentes etapas de los operativos que están autorizados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y que, a pedido de la organización, no deberán ser utilizados en el momento del juego.