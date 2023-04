Pidieron la inmediata detención de Corazza

Foto: Daniel Dabove.

El fiscal Lugones señaló que la prisión preventiva es "la única manera de asegurar la sujeción a derecho" de Corazza y consideró "insuficientes" la prohibición de salida del país y las obligaciones que le impuso el juez para que se presente periódicamente en juzgado

El, apeló la resolución que dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del productor televisivo Marcelo Adolfo Corazza, ganador de la primera edición del reality Gran Hermano en 2001, y solicitó que se le imponga la prisión preventiva, ante el riesgo de que pueda perjudicar la investigación, informó este miércoles el sitio web oficial de fiscales.El fiscal apeló este martes la resolución del juez Javier Sánchez Sarmiento, que dispuso el procesamiento por corrupción de menores de trece años y exhibiciones obscenas a Corazza pero dictó su falta de mérito como integrante de la asociación ilícita en la queDe este modo, el fiscal requirió que se lo procese por ambos delitos y se le imponga la prisión preventiva, ante el riesgo de que pueda perjudicarse la investigación.En su recurso, el fiscal Lugones señaló que la prisión preventivade Corazza y consideró "insuficientes" la prohibición de salida del país y las obligaciones que le impuso el juez para que se presente periódicamente en juzgado.El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, Javier Sánchez Sarmiento, procesó este lunes a Angelotti, Mermet, Charpenet y Corazza, y sostuvo que las pruebas recabadas permitían advertir la existencia de "una organización dedicada a captar menores de edad con el fin de abusarlos sexualmente, corromperlos y prostituirlos".Y agregó que se observaba "una conducta que nunca ha cesado y que el paso del tiempo no ha hecho otra cosa que sistematizar y perfeccionar su accionar delictivo".Además de los procesamientos, el juez dispuso el embargo de tres imputados hasta cubrir, cada uno, la suma de 10 millones de pesos, en tanto a Corazza lo embargó por 2 millones de pesos.Por su parte, el fiscal Lugones apeló la resolución del juez Sánchez Sarmiento en relación al procesamiento sin prisión preventiva y la falta de mérito dispuesta respecto de Corazza.El representante delAsí, el fiscal Lugones destacó que, si bien una de las víctimas describió el hecho en el que intervino Corazza, otra de ellas también lo situó en otro suceso por el que aún no fue imputado.En ese sentido, estimó que ello debía considerarse en forma indiciaria respecto “de la posibilidad de la intervención de Corazza en otras situaciones vinculadas al quehacer de la organización, lo cual da cuenta de que su participación no fue algo aislado”.Por otra parte, destacó que ese imputado debió ser procesado con prisión preventiva “por cuanto se trata de la única manera de asegurar la sujeción a derecho del mentado Corazza al proceso”, dado que, a su entender, las medidas ordenadas por el juez resultan insuficientes como para subsanar los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación que se presentan en el caso”.