La liquidación de divisas podría alcanzar los US$ 9.000 millones por el "dólar agro"

El secretario de Agricultura explicó los alcances del programa del "dólar agro". /Foto: Pablo Añelli.

Se espera el ingreso de "alrededor US$ 5.000 millones por parte del complejo sojero"./Foto: Pablo Añelli.

Los agroexportadores gozarán de un tipo de cambio diferencial de 0 por dólar desde el 10 de abril al 31 de mayo. /Foto: Pablo Añelli.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, estimó este miércoles queAsimismo, Bahillo adelantó que serán más de 30 las producciones de economías regionales que podrán ingresar al programa, que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar desde el 8 de abril al 31 de agosto.Según previsiones del funcionario nacional, que explicó en rueda de prensa los alcances del nuevo PIE presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa,A este total se sumarían "algo más US$ 4.000 millones" de las economías regionales, dijo a título personal, ya que se espera un incremento de entre el 25% y 30% en las exportaciones por este incentivo a los US$ 3.500 millones que comercializa regularmente para el período del año coincidente con la ventana del "dólar agro"."Esperamos tener un ingreso importante. Entendemos que entre los dos ejes que tiene el decreto va a haber una recomposición importante de los ingresos del estado, un mejoramiento de los dólares del Banco Central y, también, la mejor recaudación nos va a permitir llevar adelante mas programas que atiendan a los productores en sequía".Sin embargo, planteó que "no es fácil interpretar la decisión de venta de miles de productores y cientos de cerealeras; entendemos que abriendo una ventana de mayor valor y mas conveniente va a haber un volumen de ventas interesante", agregó.