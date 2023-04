Luciana Jury: desentrañar el dolor a través de la música

Luego de su cierre de conciertos en julio, Jury saldrá de gira internacional./ Foto: Camila Godoy

Su último lanzamiento fue el EP de tres temas titulado "Trilogía de un adiós".

/ Foto: Camila Godoy

"Vivimos en Tortuguitas desde hace muchísimos años y cuando mi papá y mi mamá fueron a vivir ahí, esa era una zona rural, pero hoy es otra cosa, hoy por mi casa pasan dos líneas de bondi, hoy es un lugar urbano, es mi base. Sigo viviendo ahí, siempre." Luciana Jury

La cantante, una de las más personales y destacadas en la escena de la música popular actual, iniciará mañana una serie de cinco conciertos (desde abril y hasta julio) en el CAFF, donde se presentará en solitario y compartiendo con artistas que la acompañaron a lo largo de su carrera, antes de iniciar una nueva gira por Europa.En un gran momento de su carrera, la intérprete, que viene forjando un camino propio desde una mirada sensible y comprometida con su tiempo, fue compartiendo a través de su voz y sus temas cada etapa de su vida:, dijo en una entrevista con Télam la sobrina del cineasta y músico Leonardo Favio.(risas),, se explayó la intérprete que vive y se crió en Tortuguitas, en el seno de una familia de artistas.Es la hija de Jorge Zuhair Jury -músico, pintor, escritor, director, guionista de la mayoría de las películas de su hermano- y de la cantante Marta Mantello; canta desde niña, su voz se convirtió en “una herramienta fundamental” y hoy es una referente de la canción que desafía los límites de la música de raíz.es el nombre del ciclo que la intérprete iniciará este jueves a las 20 con recital íntimo que dará sola con su guitarra, y continuará el 11 de mayo, el 8 de junio y el 5 julio en el club ubicado en Sánchez de Bustamante 772, del barrio porteño de Almagro.Luciana editó cuatro discos en solitario y dos en formato dueto: uno con Gabo Ferro y otro con Carlos Moscardini.Su último lanzamiento fue el EP de tres temas titulado “Trilogía de un adiós”, que contempla valses compuestos por el cantante y compositor chileno, trabajo junto al cual estrenó un video homónimo dirigido porEn 2022 participó de una serie de homenajes a su tío, al cumplirse una década de su desaparición física, realizó giras por Argentina y también realizó dos viajes al Viejo Continente, donde volverá al finalizar el ciclo.- Van a ser cinco recitales. Arranco mañana en el CAFF con un set sola con mi guitarra, leyendo algunos textos y cantando. Además voy a tener una invitada, una cantora divina pero no quiero nombrarla, va a ser un cosa muy hermosa. Después voy a estar con el guitarrista Pedro Rossi el 11 de mayo, luego, el 8 de junio con Avi González, un excelente cantautor de la provincia de Buenos Aires y hermosa persona. El 5 de julio voy a cerrar con la bandoneonista Milagros Caliva. Vamos a presenta un disco de guitarra, voz y bandoneón, con repertorio que fui ofreciéndole a Milagros de mi cosecha discográfica, cosas que ya he cantado y he grabado, ahora en otras versiones. El encuentro con milagros es muy hermoso, muy luminoso, y estamos haciendo un disco que se llama “Material urgente”.- Ella estaba pasando por un momento difícil afectivamente con un relación y justo nos conocimos en ese momento, y yo que ya que pasé por esa situación hace un año, había amasado un repertorio de canciones de desamor y se las regalé a ella para compartirlas y Milagros me devolvió con su instrumento unas versiones alucinantes, es como que estamos sanando el corazón a través de estas canciones.- Yo creo que las cantoras somos las que tomamos un camino musical que está ligado a la música de raíz, en donde hacemos huella desde las músicas más antiguas y fueron parte de nuestra sociedad y en donde ahí contamos nuestras penas, nuestras alegrías y nuestras costumbres y también una manera de mirar de acuerdo al paisaje y a la gente del lugar que te rodea. Creo que las cantoras tenemos la misión de reflejar eso en nuestras voces. Y siento que soy cantante porque mi repertorio es muy abierto, y yo no soy una persona que viene del mundo rural ni del campo, también tengo mis influencias de la ciudad, del tango, del rock, de la cumbia, es el conurbano también, no es que soy la china que a la mañana se levanta a ayudarlo al paisano a arrear el caballo, aunque lo he vivido con mi padre eso, pero mi viejo lo hacía por gusto y amor del desempeño de las tareas del gaucho, no es que era un tipo que estaba obligado a hacerlo. Vivimos en Tortuguitas desde hace muchísimos años y cuando mi papá y mi mamá fueron a vivir ahí, esa era una zona rural, pero hoy es otra cosa, hoy por mi casa pasan dos líneas de bondi, hoy es un lugar urbano, es mi base. Sigo viviendo ahí, siempre.- Fue un director artístico, para mí siempre es la palabra más calificada, siempre le muestro a él mis trabajos y yo trabajo muy duro para que le guste todo lo que hago, y cuando no le gusta lo que hago me la banco, me lo puedo aceptar; y si me gusta a mí sale igual. Pero me interesa su mirada, siempre le estoy consultando, quizás no tanto como antes porque la vida nos llevó por otros caminos. Él fue mi padre artístico y mi director y modelador.- Y mi mamá también, me tocaron padres muy piolas, muy buena onda, de alguna manera yo también los elegí de grande, confío en lo que están diciendo. Las charlas más interesantes en mi vida las he tenido con ellos, saben mucho de literatura, de música, me enriquecen. También me doy cuenta que hay veces que su mirada y su gusto están atravesados por su generación, entonces puedo comprender que no les gusten otras músicas de estos tiempos que a mí sí me interpelan porque son de mi presente, de mi historia, ahí nos dividimos, pero son gente que me ha nutrido mucho, estoy agradecida.- Siempre canté, cuando un futbolista una futbolista juega están todo el tiempo con la pelota, yo todo el tiempo con la música. Siempre tuve facilidad para aprender letras y las melodías porque me gustaba, porque sentía inconscientemente que era una manera de poder ser a través de la música, expresarme a través de la música. Es mi herramienta, también hay otras cosas…. La vida, los vínculos. No me dedico a otra cosa que la música, que es mi herramienta fundamental.- Creo que todo esto que hacemos les artistas es porque en el fondo somos como unas especie de niños que queremos que nos quieran, así que lo mejor que nos puede pasar es recibir el cariño de la gente, yo me cargo las pilas con el amor de cada una de las personas que se me acerca después de cada recital a decime cosas fuertes. Pasan cosas en el cuerpo de la gente, me hacen devoluciones que hacen que me sienta una doctora o una médica, porque me hablan del cuerpo, de dolores, me cuentan que se curan cuando me escuchan.