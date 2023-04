El imparable fenómeno de A24 en cine y series: Todo en todas partes al mismo tiempo

"Todo en todas partes al mismo tiempo", la película que se llevó 7 premios Oscar.

¿Qué compañía estuvo, superando así por mucha diferencia a estudios tradicionales como Disney o Warner y a gigantes del streaming como Netflix?¿Qué productora concibióy esta semana estrenó otra elogiada serie como “Bronca” (“Beef” es el título original) en Netflix?¿Cuál es el sello con el que autores y autoras de prestigio como Ari Aster, Sofia Coppola, Jonathan Glazer, Kelly Reichardt, Alex Garland, Noah Baumbach, Rose Glass, David Michod, Mike Mills, David Lowery; Sean Baker; Joanna Hogg, los hermanos Safdie, el griego Yorgos Lanthimos, la francesa Claire Denis o el coreano Park Chan-wook quieren trabajar una y otra vez?Creada en 2012 por Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges (el 20 de agosto último cumplió sus primeros diez años de existencia), la productora y distribuidora A24 ocupa ahora el mismo lugar de prestigio, moda y poder que alguna vez supo tener Miramax, y en menor medida la compañía Sony Classics.En 2013, A24 se lanzó a la aventura del cine estrenando tres proyectos más bien modestos como, de Harmony Korine;, de Sofia Coppola; y, de James Ponsoldt.Ocho años después sus ejecutivos estuvieron a punto de vender el estudio, pero finalmente optaron por sumar 225 millones de dólares en acciones para solventar futuras inversiones. Ese mismo año se quedaron con cuatro pisos de un edificio en plena avenida Broadway de Nueva York para sus nuevas oficinas y en las últimas semanas se dieron el lujo de, por ejemplo, comprar por 10 millones de dólares una tradicional sala de esa ciudad comoTrabajar muchas veces a largo plazo con talentosos cineastas,, del islandés Valdimar Jóhannsson;, de la escocesa Charlotte Wells; o, del belga Lukas Dhont) para su estreno en salas y en streaming; diversificar cada vez más la producción entre cine de ficción, series (además de, está por lanzar en HBO, con dirección de Park Chan-wook, y Robert Downey Jr. y Sandra Oh en el elenco), documentales (, de Asif Kapadia;) y hasta animación (este año consiguió una nominación al Oscar con); mantener una excelente relación con grandes festivales como Cannes, Venecia o Toronto; realizar acuerdos por varios años con un streamer como Apple TV+ (ya lanzaron en esa plataforma films como, con Jennifer Lawrence; o, con Julianne Moore); y haber conseguido el apoyo casi unánime (o la complacencia en el caso de sus proyectos menos logrados) de la prensa especializada que -perdiendo a veces la distancia necesaria que debe mantenerse con las empresas del sector- le rinde pleitesía poco menos que incondicional a cada nueva película o serie del grupo.En ese sentido, el caso del filmes sintomático del “efecto 24”. La ópera prima de la coreano-estadounidense Celine Song fue adquirida por la compañía, que ya logró convertirla en una de las sensaciones de las recientes ediciones de los festivales de Sundance y Berlín, al punto que ya suena fuerte para la temporada de premios de fines de este año y principios del próximo.segmento en el que lanzó el exitoso díptico de terror conformado por “X” y “Pearl”, dirigido por Ti West y protagonizado por Mia Goth, que en breve se convertirá en tríptico, ya que se está filmando la ¿última? entrega titulada “Maxxxine”. Y dentro del mismo género la más reciente adquisición ha sido una historia sobrenatural australiana titulada “Talk to Me”.Envalentonados por la imparable racha de éxitos,logran dar golpes de efecto todo el tiempo. El último sábado, por ejemplo,(“Beau is Afraid”) con la presencia de su director Ari Aster (“Hereditary: El legado del diablo”, “Midsommar: El terror no espera la noche”), pero con una estrella como Emma Stone (que no forma parte del elenco) como maestra de ceremonias.Así, durante las horas siguientes no se habló de otra cosa en las redes sociales y en los sitios especializados que de este audaz y delirante film con Joaquin Phoenix, Parker Posey, Nathan Lane, Amy Ryan, Patti LuPone y Denis Ménochet, cuyo lanzamiento en salas estadounidenses está previsto para el 21 de abril próximo.