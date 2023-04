Varios países se fueron de la sesión de la de ONU durante la intervención de Rusia

Comisaria rusa para la infancia, Maria Lvova-Belova / Foto: AFP

La postura rusa

Rusia alega haber "salvado" a menores de los combates y que ha puesto en marcha procedimientos para reunirlos con sus familias./ Foto: AFP

Las delegaciones dese ausentaron de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU durante la intervención por videoconferencia de la comisaria rusa para la infancia, Maria Lvova-Belova, en una reunión dedicada a Ucrania.Las autoridades ucranianas acusan a Rusia de haber "secuestrado" a más de 16.000 menores de Ucrania desde el inicio de la ofensiva, hace más de un año.La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo una orden de detención histórica contra el presidente ruso Vladimir Putin y Lvova-Belova, acusándolos de ser los responsables dede menores ucranianos.Rusia alega haber "salvado" a estos menores de los combates y que ha puesto en marcha procedimientos para reunirlos con sus familias., dijo el miércoles el embajador ruso ante la ONU, Vassili Nebenzia, quien había asegurado con anterioridad que esta reunión había sido planificada "mucho antes" de la decisión "estúpida" de la CPI.Nebenzia aseguró además quede niños ucranianos que, apartados de sus familias por el estallido de la guerra, no hayan podido volver con sus progenitores."Lo cierto es que Rusia no impide que los niños mantengan contactos y comunicación con sus familiares y amigos, y lucha por su reunificación, que todos los niños evacuados reciban asistencia médica, psicológica y apoyo social", agregó el diplomático, citado por Europa Press.Por otro lado, Nebenzia criticó a los representantes de Estados Unidos y Reino Unido ante la ONU por tratar de bloquear la transmisión de la reunión del Consejo de Seguridad en los canales habituales., denunció.Los aliados de Ucrania no enviaron a los embajadores, lo que no es excepcional para este tipo de reuniones informales organizadas fuera de la sala del Consejo. Pero los representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Malta y Albania se fueron de la sala cuando la comisaria rusa Maria Lvova-Belova apareció en la pantalla para defender la política rusa y denunciar una "campaña de desacreditación" de su país, reportó la agencia AFP."Nos oponemos a esta participante (...), acusada de crímenes de guerra, implicada en la deportación y secuestro de menores de sus casas", declaró a la prensa, antes de la reunión, la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield."Por esta razón, nos unimos a Reino Unido para impedir que se utilice a la ONU TV para darle un púlpito internacional para difundir desinformación y tratar de defender actuaciones horribles en Ucrania", agregó.En un comunicado común, medio centenar de países, entre ellos Francia, Estados Unidos, Guatemala, Suiza y Ucrania, acusaron a Rusia de "abusar de sus poderes y privilegios de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para difundir desinformación sobre sobre sus secuestros generalizados y deportaciones forzadas ilegales de miles de menores ucranianos".