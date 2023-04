Un encuentro entre el Papa y diez jóvenes diversos llega al streaming

Francisco recibió el alta el 1 de abril, tras su internación por una bronquitis. Foto: AFP.

Amén: Francisco Responde VER VIDEO

Ellos llegaron de todo el mundo, con creencias distintas e idiomas distintos, pero con un mismo deseo: que Francisco responda a sus preguntas.#AménFranciscoResponde, disponible ahora. Solo en #StarPlusLA. pic.twitter.com/tcJUgi5xvy — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) April 5, 2023

"Yo sé que cada uno de ustedes se ha jugado por decir la verdad. Y eso me gustó, porque cada uno lo dijo con su propio temperamento y desde su propia vida, desde los propios conflictos, porque todos los tenemos. Aprendí mucho de ustedes en este encuentro pastoral, les agradezco el bien que me han hecho" papa Francisco

"Amén: Francisco responde", especial centrado en un encuentro y diálogo que el líder de la Iglesia Católica mantuvo con diez jóvenes de diversas edades, orígenes y experiencias sobre temáticas como la migración, el feminismo o la identidad de género, se estrenó este miércoles en la plataforma de streaming Star+.Dirigida por los realizadores españoles Jordi Évole y Marius Sánchez, la producción filmada en junio de 2022 en el barrio romano de Pigneto reúne a diez personas provenientes de América, Europa y África de entre 20 y 25 años, que abordaron en una conversación cercana distintas consultas para conocer la mirada del Papa alrededor de temáticas que atraviesan a su generación.En ese sentido, a lo largo del especial Francisco responde a preguntas fenómenos de relevancia en la vida política y cultural contemporánea, vinculados a losalrededor del mundo, el, el papel de las mujeres en la institución eclesiástica, los, las, el, el, la, los usos de la, la formación religiosa y la pérdida de la fe, entre otras cuestiones."Yo sé que cada uno de ustedes se ha jugado por decir la verdad. Y eso me gustó, porque cada uno lo dijo con su propio temperamento y desde su propia vida, desde los propios conflictos, porque todos los tenemos, y todos tenemos traumas. Y todos tenemos taras. Aprendí mucho de ustedes en este encuentro pastoral, les agradezco el bien que me han hecho", les manifestó el Papa a sus interlocutores al finalizar el encuentro, atravesado tanto por la intensidad de las problemáticas elegidas como por un clima de respeto y empatía de ambas partes.En tanto, los directores del especial aseguraron que se trató de "una oportunidad única de juntar dos mundos que normalmente no se tocan", y de: "Ha supuesto un acto de una gran generosidad, tanto por parte de Francisco como parte de los diez jóvenes", agregaron."Que el Papa se siente a dialogar con jóvenes que están en la periferia de la Iglesia Católica con esta honestidad y cercanía le da un enorme valor a este especial. Fue un encuentro único y estamos muy orgullosos de poder descubrírselo al mundo", concluyó en tanto la vicepresidenta del área de producción de Disney+ en España, Sofía Fábregas.