Volvieron a aparecer alacranes en el Lengüitas de Palermo

Los especialistas del Malbrán especificaron sobre la peligrosidad del ejemplar encontrado en el colegio

Reclamo

La comunidad educativa del Lengüitas denunció nuevamente la presencia de alacranes en la escuela del barrio porteño de Palermo y exigió al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que tome medidas al respecto y a las autoridades educativas una jornada de capacitación para poder prevenir la picadura de estos animales que, según precisó el Anlis-Malbrán, pertenecen a “la especie de escorpión de mayor importancia médica” en la Argentina.El Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg” difundió el lunes un video a través de su cuenta de Instagram en el que se advierte un alacrán caminando por el piso de una de las aulas del inmueble ubicado en Juncal 3.251.La comunidad educativa de esa escuela denunció la presencia de estos escorpiones desde los primeros días de marzo, situación ante la cualy que “evidentemente no fue suficiente”, señaló en diálogo con Télam Andrea Prado, madre de un estudiante de cuarto año.“Al colegio no nos dejan entrar, pero desde afuera se puede ver la suciedad que hay, hay basura amontonada en el fondo, maderas, bolsas, pedazos de plásticos”, apuntó la madre y remarcó que esto sucede porque se redujo “el presupuesto en mantenimiento y en personal”., situaciones que fueron notificadas por los padres no sólo a las autoridades del establecimiento sino también a las de la cartera educativa que, como respuesta, “autorizó una fumigación por arriba, con los chicos en el aula y nos aseguraron que este tipo de alacranes son inofensivos”.En esta ocasión, la comunidad educativa decidió enviar las imágenes del alacrán a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” quien emitió un extenso informe en el que advirtió que se trata de un tipo de escorpión de “de mayor importancia médica”."El escorpión que se observa en el video el día de la fecha, es un ejemplar de Tityus carrilloi (o Tityus trivittatus según su nombre clásico), la especie de escorpión con mayor importancia médica en la Argentina", comenzó el informe del Anlis-Malbrán.rosiguió el documento.El organismo también remarcó que la fumigación no sirve de nada sin "medidas edilicias" previas, entre las que detallan el control en cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos en paredes, cañerías, hendiduras y desagües."Se deberá proceder al sellado de grietas, la colocación de rejillas adecuadas en los desagües y de tapas adecuadas en las salidas y entradas de cañerías", detalló el informe y destacó que la fumigación por sí sola y "sin tomar previamente las medidas edilicias sugeridas, está contraindicada".Los padres y madres realizaron una nueva presentación ante las autoridades de la escuela en la que sostiene que “en virtud de no encontrarse solucionado el problema que genera la aparición de alacranes en la Escuela” solicitan permiso para “organizar un encuentro con familias, alumnas/os, especialistas del instituto Malbrán y autoridades del Ministerio de Salud de la CABA, para informarnos y capacitarnos en el tratamiento a seguir ante la aparición de estas especies peligrosas”.“De esta manera podremos elaborar conjuntamente un protocolo que nos permita actuar ante futuras apariciones y prevenir posibles picaduras” y adjuntaron el informe que el Anlis-Malbrán expidió.