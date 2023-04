Para el FMI, las tensiones geopolíticas pueden conspirar contra el crecimiento mundial

Para el FMI, las empresas “cada vez más mueven sus procesos de producción a países con preferencias políticas alineadas para que las cadenas de valor sean menos vulnerables a las tensiones geopolíticas”.

Las tensiones geopolíticas, como las de Estados Unidos y China, y la invasión de Rusia a Ucrania, podría restarle 1% al crecimiento a nivel global durante el próximo lustro, debido a la fragmentación que provocan en la economía y las finanzas.Así lo aseguró el Fondo Monetario Internacional (FMI) que este miércoles publicó otro capitulo más de su Informe de Estabilidad Financiera Global (GFSR, por sus siglas en inglés), y del informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO).Ambos reportes, que incluirán las nuevas proyecciones de crecimiento de los países miembro, serán publicados completos la semana próxima, en el marco de las reuniones de la primavera (boreal) del FMI y el Banco Mundial.Según afirmó el FMI,En ese sentido, el informe resalta que“Estas tensiones impulsan la inestimabilidad al incrementar los costos de financiamiento de los bancos, reduciendo sus retornos al igual que su disponibilidad de crédito al sector privado”, señalaron los economistas del FMI en los informes donde recalcan que “un mundo fragmentado será probablemente uno más pobre”.En uno de los escenarios modelados, en donde se divide a los países en dos bloques liderados por China y Estados Unidos, dejando a algunos países como India, Indonesia y Latinoamérica como no-alineados, el FMI estima una pérdida del 1% en el crecimiento global en los próximos cinco años y 2% a largo plazo.En el caso de los no alineados, en particular, los costos y las ganancias de tal posición son difíciles de prever y el FMI recalca la incertidumbre que generan en las inversiones las presiones de cada bloque en enfrentamiento a estos países y los posibles cambios repentinos en estas políticas de “no alineamiento”.En particular, la, además de poder motivar una suba en las tasas de interés de los bonos gubernamentales que rebaja el valor de los activos de las instituciones financieras.Pero –enfatiza el FMI- las tensiones geopolíticas no sólo se trasladan a los bancos mediante los canales puramente financieros sino también a través de la economía real a través de las disrupciones que pueden causar en las cadenas de suministro y los mechados de commodities al crecimiento y la inflación.“Estas presiones podrían disminuir la capacidad de toma de riesgo de los bancos, impulsándolos a reducir el crédito, lo cual termina impactando aún más en el crecimiento económico”, agrega.El organismo advirtió que estos impactos en los bancos es “desproporcionalmente mayor” en los de países emergentes y en desarrollo.Nuevamente, y tal como recomendó ayer el FMI en otro informe respecto de los riesgos de las subas de tasas de interés en los intermediarios no financieros, los reguladores e instituciones financieras “deberán mantenerse alertas de los riesgos a la estabilidad provenientes de un potencial recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y comprometerse a identificar, cuantificar, manejar y mitigar esas amenazas”.Párrafo aparte,, además de liquidez y capital en los bancos, en el caso de economías “dependientes del financiamiento externo”.a través de acuerdos de asistencia mutua, como mecanismos fiscales, swaps de divisas, además de las líneas de crédito de precaución de los organismos internacionales.