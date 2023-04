Arshak Karhanyan, el joven policía cuya vida parece no importarle al gobierno porteño

Arshak Karhanyan, el policía que nadie busca VER VIDEO

El oficial Arshak Karhanyan estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional. Vivía solo en un departamento alquilado en Directorio al 900, CABA.

El álbum del pequeño Arshak Como tantas otras, la familia de Arshak Karhanyan llegó a la Argentina buscando un futuro mejor y en paz proveniente de Armenia. Fue en 1997 y el pequeño Arshak tenía 5 años.

* En una de estas fotos (1994) se lo ve junto a su hermano Tigran -tres años mayor- en una playa búlgara sobre el Mar Negro.

* Luego, en la segunda Navidad en Buenos Aires, con toda la familia.

* Con mamá Rosa y Tigran luciendo su uniforme del Ejército, en mayo de 2001.

* La Primera Comunión de Arshak, en 2001

* Dos años después, Arshak y Rosita en Mar del Plata.

* En 2006, en una gala de Tigran.



Cronología de una ausencia

Una de sus últimas imágenes tomada por una cámara de seguridad en la estación Primera Junta del subte A.

Rosa Vardush, la madre del oficial, mantiene viva su búsqueda. (Foto: VIctoria Gesualdi)

Arhsak Karhanyan tenía 28 años cuando desapareció.

Protocolo de un encubrimiento

La madre no está "conforme ni con la Policía de la Ciudad ni con el juez" de la causa, Alberto Baños. (Foto: Victoria Gesualdi)

Cuando Tigran entregó el teléfono celular y la computadora de Arshak, a Cibercrimen de esa fuerza, sus peritos resetearon ambos aparatos, borrando así cualquier evidencia que se hubiera podido obtener.

TIgran y Rosa nunca dejaron de pedir que se investigue el caso. (Foto: Víctor Carreira).

Corría el 24 de febrero pasado cuando la televisión emitía por primera vez el spot con el que Horacio Rodríguez Larreta oficializaba su anhelo presidencial. Ante la cámara,Pero ese viernes no fue un buen día para un anuncio de tal envergadura. De eso, por cierto, él recién se dio cuenta al hacer zapping en su despacho sin otro propósito que deleitarse con su propia imagen. Claro quePorque de pronto se topó con la transmisión en vivo de una conferencia de prensa en el Congreso, ofrecida por legisladores del Frente de Todos (FdT) y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, al cumplirse. Una efeméride tan inoportuna como embarazosa, ya que enchastraba con sospechas a la mazorca que él mismo había fundado.Tal vez su mente retrocediera entonces al, cuando en el playón del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) se realizaba la presentación de esa agencia policial.En aquella oportunidad, Larreta también sonreía de oreja a oreja.Es posible que su gesto fuera escrutado por un efectivo, que, con otros cuarenta, permanecía junto al palco en perfecta formación.Perol. ¿Se lo había tragado la tierra?Este caso no pasaría desapercibido. Tanto es así que, fue recibida en la Casa Rosada por Alberto Fernández e,la llamó por teléfono para expresarle su solidaridad. En cambio, pretextando razones de agenda,Idéntica actitud fue la del vicejefe Diego Santilli (también al mando del Ministerio de Seguridad porteño). Su justificación fue: “No conozco la causa”. De modo que el Gobierno de la CABA actúa, lejos de ser víctima de un delito que se extiende en el tiempo,Pero vayamos por partes.La breve biografía de Arshak –deseñala que había nacido en Armenia; que llegó en 1997 a Buenos Aires con su familia –compuesta por Rosita y su hermano Tigran, dos años mayor–; que se incorporó a la Policía Metropolitana en 2015; que después de su fusión con la estructura capitalina de la Federal para conformar la Policía de la Ciudad, él pasó a engrosar sus filas; que, en paralelo,y que vivía solo en un pequeño departamento alquilado del edificio de la calle Directorio 965, en el barrio de Caballito.Pues bien, exactamentellegó allí el oficial de la policía porteña Leonel Herba. Arshak, en vez de hacerlo pasar, lo atendió junto al portón del edificio. Ellos habían compartido tareas en la División Exposiciones de esa fuerza yEn este punto es necesario reseñar el breve, pero accidentado, paso del joven desaparecido por la mazorca larretista., donde llegó a intervenir en un peritaje vinculado a la causa por el suicidio del fiscal Alberto Nisman.Luego fue a enviado a Exposiciones, abocada a la realización de pesquisas delictivas. Pero en los primeros días de ese año. Un destino –diríase– de castigo, puesto que sucedió tras un entredicho con un comisario. ¿El motivo? Una versión policial jamás confirmada habla de. Sin embargo, Arshak nunca se refirió a tal cuestión ante Rosita o Tigran, aunque a raíz de de su nueva etapa laboralDesde entonces solo habían pasado unos días, cuando Herba acudió al edificio de la calle Directorio.Su encuentro con Arshak junto al portón –que duró 37 minutos, hasta las 13:23– fue registrado por una cámara de seguridad, pero sin sonido.Ahí se lo ve al visitante extendiendo su celular para que Arshak mire y escuche algo; él lo hace de mala gana. Pero ese “algo” parece intranquilizarlo. Luego, ambosGesticulan. Y miran hacia los costados, sin dejar de hablar. Hasta que, con un frío cabeceo por despedida, Arshak regresa al edificio.Aquella misma cámara, a las 14:20, graba su salida a la calle.–con una tarjeta de débito–, pero no su celular (tal vez porque pensaba regresar rápidamente).Otras cámaras captaron sus pasos; a saber:–donde extrae dos mil pesos de un cajero automático–; su ingreso, once minutos después, al Easy de Rivadavia 5751; allí–¿para qué la querría?–; después se lo ve al salir del local con ese objeto en la mano, antes de guardarla en su mochila;. Recién entonces dobla en dirección a Primera Junta; pero, de pronto, se detiene; mira en derredor como buscando a alguien y, finalmente, gira sobre sus talones para dirigirse a la calle Paysandú.Desde luego que para la querella –Rosita y Tigran–, patrocinada, primero, por el doctor Juan Kassargian y, luego, por el abogado de la Secretaría de DDHH de la Nación, Mariano Przybylski, aquella sucesión de imágenes loEn su declaración testimonial ante el juez Alberto Baños, supo justificar su visita a Arshak con elocuencia:El juez entonces quiso que le mostrara ese video.Baños le creyó, pero no sin ordenar la intervención de su línea. Grande sería su sorpresa cuando, semanas después, fue interceptada la voz de esa mujer –apellidada Soto– diciéndole, entre insultos, al novio:La siguiente en declarar fue la señorita Soto, quien relativizó sus dichos con un argumento de peso:Baños también a ella le creyó.El juez aún hoy instruye el expediente con la carátula de, tal como exige la querella, además del sentido común.Para colmo,. A todas luces, no fue una de sus mejores ideas (¿o sí?). He aquí su argumentación del motivo por el cual no vuelca esa pesquisa hacia otra fuerza de seguridad: “a la persona de la Policía de la Ciudad a la que le encargo las medidas”.Todo indica que, a la vez,distribuidas a partir del trayecto que Arshak hizo tras encarar hacia la calle Paysandú.que las atesoraba en el Ministerio de Seguridad porteño.Lo cierto es que eEn tanto, el encubrimiento de los uniformados revolotea alrededor del caso como un fantasma apenas disimulado.Y con una estrategia infalible: