Se multiplican las reservas hoteleras para Semana Santa en todo el país

Más de 170 alcoholímetros y 18 drones controlarán el tránsito en Semana Santa

Unos 500 agentes, 250 móviles, 175 alcoholímetros y 18 drones serán destinados a fiscalizar y controlar la circulación de vehículos durante los feriados de Semana Santa en las rutas del país, mientras que el sábado se realizará la 32 edición de Alcoholemia Federal a cargo de las fuerzas provinciales y municipales, informó el Ministerio de Transporte.



Se tarta de un trabajo coordinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que desplegará un fuerte operativo de control de documentación, alcoholemia y banquineros, tanto a vehículos particulares como micros de larga distancia para prevenir siniestros en las principales rutas del país.



El ministro de Transporte, Diego Giuliano, afirmó que durante los fines de semana largos se redoblan los esfuerzos para controlar, concientizar y cuidar la vida de las personas en las rutas.



"En Semana Santa también lo vamos a hacer con 500 agentes, 200 móviles y 18 drones distribuidos en los puntos más críticos para detectar a esas personas que creen que la viveza al volante todavía tiene lugar en nuestro país”, indicó.



Verificación de documentación, control de alcoholemia, fiscalización de la velocidad y del uso del cinturón de seguridad y detección de la circulación por la banquina son los ejes de este operativo, precisó Giuliano.



Puntualmente la ANSV tendrá a su cargo 200 agentes, 100 alcoholímetros, 60 patrullas, 50 motos y 18 drones distribuidos principalmente entre la Autopista Buenos Aires – La Plata, Ruta Provincial 2, Mar del Plata, Pinamar, Costa Chica y Las Flores, entre otros puntos, y personal de la división motorizada harán patrullajes para detectar y evitar la circulación de banquineros.



En el resto de las rutas del país, personal de las 30 bases operativas de la ANSV realizarán controles integrales junto a las fuerzas de cada jurisdicción.



El director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, sostuvo que “este fin de semana largo, en el que se espera que cientos de miles de argentinos se trasladen por las rutas del país, vamos a estar presentes una vez más junto a las fuerzas federales y locales controlando que todos los conductores lo hagan en regla”.



La CNRT tendrá a su cargo el control de 116 puntos operativos, contando con 300 agentes, 140 móviles y 75 alcoholímetros.



Al respecto, su titular, José Arteaga, remarcó que “desde la CNRT continuamos verificando el transporte terrestre en diversos puntos estratégicos del país donde se espera, un gran movimiento de turismo en las rutas argentinas”.



Además de los controles por el fin de semana largo, durante todo el sábado se realizará la 32 edición de Alcoholemia Federal, con miles de controles en simultáneo a cargo de las fuerzas provinciales y municipales, bajo la coordinación de la ANSV.



Los resultados positivos de reforzar los operativos viales y construir una nueva conciencia vial en la sociedad, se vieron reflejados el año pasado con la reducción del 25 por ciento en el promedio de la cantidad de fallecidos por día en siniestros viales en comparación con 2019.



La ANSV recomienda no beber alcohol antes de manejar, evitar maniobras riesgosas, como sobrepasos indebidos o circular por la banquina, no usar el teléfono celular durante la conducción, descansar adecuadamente antes de iniciar el viaje, que todos los ocupantes utilicen correctamente el cinturón de seguridad y los niños el Sistema de Retención Infantil (SRI).



También, si el viaje es en moto que se use casco y ropa con reflectivos, respetar las velocidades máximas y mínimas permitidas, y llevar la documentación requerida.