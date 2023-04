Ocho de cada diez mujeres y LGBTIQ+ atravesaron situaciones de hostilidad y violencia

Para profundizar en las dinámicas y comportamientos organizacionales, el estudio analizó cómo están compuestos los equipos de trabajo y cómo se manifiesta allí la brecha de género / Foto: 123RF

Ocho de cada diez mujeres y LGBTIQ+ que trabajan en el ecosistema tecnológico argentino experimentó, alguna vez, situaciones de discriminación, violencia y acoso en el trabajo, lo que atribuyeron a su género, reveló un nuevo informe de la organizaciónEl 96 por ciento de las 1.092 personas encuestadas son cis género, y el 4,12 se identificó con otras identidades de género., se detalló el documento.El resultado surgió de un nuevo estudio sobre Género y Cultura Organizacional realizado durante noviembre y diciembre del 2022, y presentado esta semana, por iniciativa de la, en alianza con la consultora SMS Latinoamérica y el apoyo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña (Cambras).que se desempeñan en sectores laborales como desarrollo, calidad, implementación de software, análisis en las diferentes áreas de sistemas, soporte de infraestructura, diseño web/UX, servicio técnico de hardware, infraestructura, análisis y ciencia de datos.La mayoría de las respuestas fueron de quienes viven en Córdoba (44,5%); seguidas por Ciudad de Buenos Aires (18%); provincia de Buenos Aires (12,8%) y Santa Fe (4,1% );.El 45,5% de las personas que respondieron tiene entre 30 y 40 años, un 25% es menor de 30; un 20,24% representa al sector etario de entre 40 a 50 años, y 9,71% el de 50 años en adelante.Para profundizar en las dinámicas y comportamientos organizacionales, el estudio analizó cómo están compuestos los equipos de trabajo y cómo se manifiesta allí la brecha de género.Así, se encontró que el 34% de las mujeres y diversidades de género cuentan con menos de 3 años de experiencia en tecnología.En el caso de los varones, solo el 20% está en la misma situación, mientras que el 50% cuenta con trayectorias de más de 10 años de experiencia.A su vez, las mujeres y LGBTIQ+ se encuentran subrepresentadas en puestos de programación, es decir, aquellos roles en los que se crean programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código fuente.De hecho, un 62,5% de mujeres y diversidades de género ocupan puestos no relacionados con la programación., se consideró en el estudio.Una persona que participó de la encuesta contó: "Me ha pasado que atribuyan mi elección en el mundo IT con relación a mi orientación sexual: 'Las lesbianas son programadoras'".El bullying, bromas o comentarios de índole discriminatoria, sexista o inapropiados o ligadas a deseos reproductivos y de planificación familiar, también fueron situaciones mencionadas por las personas que participaron del informe.