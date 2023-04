Agustín Rossi: "La violencia nunca es el camino"

Rossi criticó el ataque a Sergio Berni. /Foto: archivo Pepe Mateos.

"Eran 15 o 20 contra el ministro de la provincia, que estaba yendo a dialogar con ellos en su carácter de funcionario".

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, expresó este miércoles, ycuando se acercó a la manifestación de choferes que repudiaban la muerte del trabajador."Nuestra solidaridad con la familia de Barrientos, y sus compañeros de trabajo. Nuestro acompañamiento afectivo para con todos ellos. Nunca la violencia es el camino, más agravada en una situación de desproporción. Lo que sucedió merece toda la condena", expresó Rossi en declaraciones a El Destape Radio.De esta manera, en el partido bonaerense de La Matanza, ocurrido el lunes por la madrugada.Ese mismo lunes, Berni acudió a una protesta que realizaban los compañeros de trabajo de Barrientos en el cruce de las avenidas General Paz y Juan Manuel de Rozas, y fue agredido con golpes que le causaron fractura del maxilar superior y traumatismo de cráneo.Sobre ello,"Lo que sucedió merece toda la condena, no es así, no es con violencia y no es ese el camino", indicó.Además, aseguró que ahora mismoEl ministro de Seguridad explicó ayer que el arma utilizada para perpetrar el crimen fue una pistola calibre 40, con municiones smith&wesson. En esta línea explicó que se trata de un arma "típica de sicario" y que "no es el arma de los delitos amateur del conurbano"."No tenemos información sobre la gente que le pegó a Berni, es parte de una investigación que se está llevando adelante", apuntó Rossi.El jefe de Gabinete sostuvo que el Gobierno nacional "se puso a disposición" del gobernador de la provincia Axel Kicillof en cuanto ocurrió la agresión.