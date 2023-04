Royon destacó los "resultados positivos" de la explotación offshore

Para Royon "la plataforma Vega Pléyade prueba los resultados positivos de la experiencia offshore en la Argentina" / Foto: Prensa Secretaría de Energía.

Se estima que la producción offshore en la Cuenca Argentina Norte generará 200.000 barriles diarios de petróleo / Foto: Prensa Secretaría de Energía.

Nuevas perforaciones

En el área onshore existen 32 pozos que generan 2 millones de metros cúbicos diarios / Foto: Prensa Secretaría de Energía.

Cuenca Norte Se estima que, de confirmarse las presunciones geológicas, la producción offshore en la Cuenca Argentina Norte generará 200.000 barriles diarios de petróleo, indicó la Secretaría de Energía.



La exploración y producción offshore se realiza hace décadas en la Argentina y de ella proviene el 20% del gas natural que consume el país.



Sin embargo, todavía resta desarrollar el potencial de gran parte de la plataforma continental, en particular de la Cuenca Argentina Norte.



Las tareas exploratorias en el pozo "Argerich" buscan confirmar la existencia de yacimientos de petróleo en esa zona para comenzar el desarrollo de la producción, lo que permitirá dinamizar el conjunto de la actividad económica de la provincia de Buenos Aires, incorporar valor agregado industrial, generar numerosos puestos de trabajo y consolidar la sustentabilidad energética.

La plataforma Vega Pléyade produce 10 millones de metros cúbicos diarios de gas y busca sumar otros 10 millones para 2025 / Foto: Prensa Secretaría de Energía.

La secretaria de Energía, Flavia Royon, destacó este miércoles la importancia de la plataforma Vega Pléyade, ubicada 20 kilómetros mar adentro en la costa fueguina, como "una prueba fehaciente de la".Royon formuló declaraciones durante su visita a las instalaciones de Vega Pléyade, la plataforma offshore más austral del mundo,y apunta a sumar otros 10 millones para 2025, a través de una inversión de US$ 700 millones a través del consorcio operador integrado por Total Energies, Wintershall DEA y PAE."La plataforma Vega Pléyade es una prueba fehaciente de los resultados positivos de la experiencia offshore en la Argentina", afirmó la secretaria, quien agregó que el proyecto "se desarrolla con un estricto control por parte de la provincia de Tierra del Fuego,a lo largo de todos sus años de actividad, lo cual demuestra la seguridad de este tipo de operaciones".La funcionaria estuvo acompañada por Javier Rielo (director general de Total Energies), Manfred Boeckmann (director general de Wintershall DEA) y Marcos Bulgheroni (CEO de PAE) y el secretario de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, Alejandro Aguirre."Con una inversión de más de US$ 1.000 millones, la plataforma demandó una compleja obra de ingeniería, con 30 meses de obras, la instalación de 11.500 caños y de 77 kilómetros de gasoducto para conectarla con tierra firme", informó la Secretaría de Energía en un comunicado.El viaje de Royon se realizó en el marco de losque las mismas operadoras encaran bajo el nombre de "Proyecto Fénix" y que involucra a Tierra del Fuego y Santa Cruz.Las nuevas perforaciones de tres pozos horizontales se realizarán a 60 kilómetros de Tierra del Fuego con una inversión superior a los US$ 700 millones y para 2025 estos pozos sumarán a la producción de gas nacional unos 10 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes al 8% de la producción gasífera actual en el país.El gasy luego, será tratado en las plantas Río Culen y Cañadón Alfa, para finalmente ingresar al Gasoducto San Martín.La logística del Proyecto Fénix implicará, además, la reactivación de los puertos de Punta Quilla y Puerto Deseado en la provincia de Santa Cruz.La concesión del proyecto es llevada adelante por Total (37,5 %) en asociación con Wintershall DEA (37,5&) y Pan American Energy (25%).El conjunto de la actividad hidrocarburífera que el consorcio realiza en la provincia de Tierra del Fuego se concentra en la Cuenca Marina Austral 1 e implica pozos on y off shorede gas natural.En el área onshore existen 32 pozos que generan 2 millones de metros cúbicos diarios, mientras que en el offshore operan tres plataformas con un total de ocho pozos que aportan 15 millones de metros cúbicos diarios.En paralelo a este desarrollo, el consorcio integrado por YPF, Equinor y Shell trabaja para realizar este año las tareas de exploración en el bloque CAN 102 (Cuenca Argentina Norte) a 300 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata.