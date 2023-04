Macron: "China puede tener un gran papel para la paz en Ucrania"

La invasión rusa de Ucrania, que nunca fue condenada formalmente por Beijing, encabeza la lista de temas que Macron quiere abordar / Foto: Archivo.

"Cualquiera que ayude al agresor se estaría poniendo en la posición de ser cómplice de una violación del derecho internacional" Emmanuel Macron

"Cada vez se oyen más voces que expresan una fuerte preocupación por el futuro de las relaciones entre Occidente y China. Y en cierto modo llegan a la conclusión que existe una espiral irresistible de tensiones crecientes. No quiero creer en este escenario" Emmanuel Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que China puede tener "un gran papel" para encontrar "un camino hacia la paz" en Ucrania, al llegar a Beijing para una visita de Estado de tres días, en su primer viaje al país desde 2019 tras la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus."China propuso justamente un plan de paz (...) Se trata del deseo de tener una responsabilidad e intentar construir un camino hacia la paz", dijo el presidente ante la comunidad francesa.Macron mantendrá el jueves unas conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, a las que también está invitada a participar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el viernes viajará a Guangzhou (sur), informó la agencia de noticias AFP.La invasión rusa de Ucrania, que, encabeza la lista de temas que Macron quiere abordar en sus conversaciones con su homólogo chino."Esta guerra, que he calificado repetidamente de imperialista, de colonial, ha pisoteado de hecho muchos de los principios de la Carta de la ONU, que nosotros, como dos miembros que somos del Consejo de Seguridad, debemos defender resueltamente", dijo Macron ante la comunidad francesa refiriéndose a Francia y China, informó el diario Le Figaro."Creo que defenderlos es también caminar juntos y tratar de encontrar un camino hacia la paz", añadió.Según Macron, China,, en referencia a la reciente visita del presidente chino a Moscú."China ha propuesto precisamente un plan de paz [...] Se trata de hecho de un deseo de tener una responsabilidad y de intentar construir un camino hacia la paz", indicó el mandatario francés.El diálogo con las autoridades de Beijing es "indispensable", afirmó Macron, y no dudó en afirmar que"Cualquiera que ayude al agresor se estaría poniendo en la posición de ser cómplice de una violación del derecho internacional", dijo en relación a una posible entrega de armas chinas a Rusia.Macron, que llegó, entre ellos responsables de Airbus, EDF y Veolia, afirmó que Francia y la Unión Europea (UE) no deben "separarse" económicamente de China, sino mantener una "vía realista y ambiciosa"."No debemos desvincularnos, separarnos de China”, suplicó, sino “comprometernos con voluntarismo a seguir teniendo una relación comercial con China”.Con estas palabras,en los últimos años hacia su rival asiático."Cada vez se oyen más voces que expresan una fuerte preocupación por el futuro de las relaciones entre Occidente y China. Y en cierto modo llegan a la conclusión que existe una espiral irresistible de tensiones crecientes", dijo. "No quiero creer en este escenario", enfatizó.Para mostrar la unidad de Europa en favor de un "compromiso" con China, Macron pidió a von der Leyen que lo acompañe en una de sus reuniones con Xi, informó el diario francés.Antes de despegar hacia Beijing el martes,, evocando una "voluntad común de comprometer a China para acelerar el fin de la guerra en Ucrania y participar en la construcción de una paz duradera en la región", según la presidencia francesa.