"Estamos en condiciones de poner a todo el equipo en peleas por medallas"

Gabriel Taraburelli (Foto archivo José Manuel Fernández).

Gabriel Taraburelli y Lucas Guzmán.

El director técnico general del seleccionado argentino de taekwondo, Gabriel Taraburelli, mostró su satisfacción por el desempeño de los representantes nacionales en el campeonato Panamericano clasificatorio de Brasil del mes pasado en el que lograron nueve plazas para los Juegos Panamericanos de Chile, de octubre, y afirmó que están "en condiciones de poder poner a todo el equipo en peleas por disputa de medallas" .Al punto de que la mayoría de los rivales que nos enfrentamos terminaron todos clasificados", expresó Taraburelli en declaraciones a Télam.Argentina clasificó en el Campeonato sudamericano de Brasil del mes pasado a nueve deportistas para los Juegos Panamericanos de Chile de octubre próximo: Carla Godoy, en-57kg; Agustín Alves, en +80kg; Lucas Guzmán, en -58kg -máxima figura del seleccionado nacional-; Giulia Sendra, en -49kg; Dylan Olmedo, en -80kg y José Luis Acuña, en -68kg.Y también a Juan Samorano (-70kg), Facundo Novik (-63kg) y Leandro Fernández (-58kg) en para -taekwondo.Además, el porteño Taraburelli -cuarto en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en la categoría 58 kilos- pronosticó que en los Panamericanos de Chile "estamos en condiciones de poder poner a todo el equipo en peleas por disputa de medallas" y afirmó que el olímpicoPor su parte, el bonaerense Guzmán -ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010- logró el diploma en la categoría de hasta 58 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio: venció, agónicamente, al irlandés Jack Woolley (22-19) y al iraní Hadipour Seighalani por 26-6 y luego, en semifinales, fue derrotado por el italiano Vito Dell'Aquila por 29-10, en el Makuhari Messe Hall de la capital japonesa.Luego, Guzmán -doble medallista panamericano (bronce en Toronto 2015 y oro en Lima 2019)- perdió ante el ruso representante de refugiados, Mijail Artamonov, por 15-10 y no obtuvo la medalla de bronce.Guzmán, oriundo del partido bonaerense de Merlo, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se encuentra becado por la Secretaría de Deporte de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard).Télam: En el campeonato sudamericano de Brasil del mes pasado, Argentina logró nueve plazas para los Juegos Panamericanos de Chile, ¿Quedaste conforme con esta actuación del seleccionado?Gabriel Taraburelli:Siempre consideramos que podemos hacer un poco más. También es un poco de lo que nos mantiene enfocados y siempre dispuestos a desafiarnos.T: ¿Cómo describís el nivel del torneo?GT:, incluso diríamos más que los juegos en sí, ya que tener o no un resultado positivo te deja dentro o fuera de la misma. En cada una de las categorías te encontrás con medallistas panamericanos, mundiales, atletas olímpicos. Entonces sí, es una de la competencias más difíciles a nivel panamericano, donde nadie especula ni juega con nada, solo hay un objetivo y es clasificar. En cuanto a los países presentes, salvo Chile, por ser local en los Juegos Panamericanos, estuvieron presentes todas las selecciones, promediando entre 15 y 20 atletas por llave.T: ¿Cómo calificás la actuación del seleccionado argentino?GT: En líneas generales. Con atletas clasificados en su mayoría en primera ronda, y quienes quedaron afuera fue en competencias muy ajustadas y ante rivales de mucha jerarquía. Al punto de que la mayoría de los rivales que nos enfrentamos terminaron todos clasificados.T: Tomando como vara el torneo clasificatorio de Brasil, qué expectativas tenés para el taekwondo nacional para los Juegos Panamericanos de Chile de octubre?GT: La realidad es que usar una clasificación como vara para una competencia que se va a dar en seis o siete meses sería un error. Partiendo desde lo más visible que es el tiempo que aún queda por trabajar y pasando incluso, porque el clasificatorio es una competencia que no tiene desenlace, definición. No hay podios ni combates finales.T: En los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019, Argentina logró solo una medalla, tres quintos puestos y un noveno lugar. ¿Considerás que se mejorarán esos resultados?GT: En Lima, Argentina consiguió el oro de la mano de Lucas y viendo su maduración y crecimiento constante no vemos porque no habría de poder repetir un resultado similar, llamémosle disputar una nueva final. Y con respecto al resto de los chicos y chicas creemos que estamos en condiciones de poder poner a todo el equipo en peleas por disputa de medallas.T: ¿En qué momento de su carrera está Lucas Guzmán? Está en condiciones de revalidar el oro de Lima?GT: Después de un ciclo olímpico intenso y muy bueno,T: Por último, como clasifican los taekwondistas nacionales a los Juegos Olímpicos de París 2024?GT: Es clasificación por ranking y luego están los clasificatorios continentales. Que esta última opción es a la que apuntamos como objetivo para ingresar a París.