Un grupo de familias levantó la toma de un predio en Mar del Plata

Un grupo de familias que desde hacía un mes ocupaban un predio de cuatro hectáreas en la zona sudoeste de la ciudad de Mar del Plata desactivaron voluntariamente la toma en las últimas horas, ante la inminencia del desalojo ordenado por la Justicia luego de que fracasara una instancia de mediación con los propietarios del lugar.Los ocupantes se retiraron de manera pacífica de los terrenos, ubicados en el barrio Las Heras, sin necesidad de intervención de los 250 efectivos de la Policía Bonaerense desplegados en la zona desde esta madrugada., cuando cerca de 30 familias montaron casillas precarias y delimitaron con mojones y cuerdas los terrenos ubicados en entre las avenidas 39 y Tetamanti y la calle Mac Goual.Tras una denuncia realizada por los propietarios del lugar, la Unidad Funcional de Instrucción 12 especializada en usurpaciones, a cargo del fiscal Juan Pablo Lódola, convocó a una mediación penal con los participantes de la ocupación.La instancia no arrojó resultados positivos, por lo que el fiscal pidió al Juzgado de Garantías 5, a cargo de Gabriel Bombini, que dispusiera el desalojo y la restitución del lugar a sus dueños.Bombini hizo lugar a un requerimiento de "restitución provisional", y emitió días atrás la orden de desalojo y un "acta conminatoria", "instando a todo ocupante al retiro voluntario de los inmuebles" en el término de 48 horas.El juez pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social provincial y distintas áreas municipales para tratar deA partir de esta resolución, muchas de las familias empezaron a dejar el lugar desde el último fin de semana, y retiraron las casillas que habían montado, peroLa liberación del terreno fue fijada finalmente para las 8 de este miércoles, y desde la madrugada se desplegaron en la zona 250 efectivos de la Policía bonaerense, personal de Defensa Civil, Bomberos, SAME y de distintas áreas del Municipio de General Pueyrredón.Cerca de las 7.30, antes de que la medida se pusiera en marcha, representantes del área de Desarrollo Social comunal ingresaron al predio para relevar la situación de las familias que aun permanecían dentro, y finalmente también ellas dejaron el lugar sin que fuera necesario el uso de la fuerza.del Ente Municipal de Servicios Urbanos y personal de Defensa Civil, y los terrenos fueron liberados.Tras el operativo, el secretario de Seguridad local, Martín Ferlauto, se mostró satisfecho, pese a que dijo que "nunca es placentero" un procedimiento de este tipo, y aseguró queEl fallo que ordenó el desalojo dispuso en ese sentido que "a través de los distintos recursos o dispositivos estatales o comunitarios que puedan encontrarse disponibles", se garantice "en la emergencia una solución habitacional provisional respecto de aquellas personas, o grupos familiares con integrantes menores de edad que se encuentren en las situaciones más críticas", y que no cuenten con "soporte o apoyo familiar o nuclear mínimo".