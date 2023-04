Martínez De Giorgi rechazó dejar la causa por adulteración de cuadernos

Juez federal Marcelo Martínez De Giorgi

La recusación del titular del juzgado federal 8 con sede en Comodoro Py 2002 fue presentada por la defensora de Bacigalupo, Nuria Drendak

Oscar Centeno.

Carlos Stornelli.

que investiga la denuncia de adulteración de los escritos del remisero Oscar Centeno, que dieron origen al llamado caso "Cuadernos", ante lo cual su recusación será resuelta por la Cámara Federal porteña.El pedido para que se aparte del caso partió de la defensa de Oscar Bacigalupo, un amigo de Centeno que guardó los originales de los cuadernos a pedido suyo y luego los entregó a un periodista del diario La Nación, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.El magistradoa la Cámara Federal porteñaMartínez De Giorgi imputó en la causa a Bacigalupo, luego que una pericia hecha a copias digitalizadas de los cuadernos arrojó que hay enmiendas y anotaciones que podrían atribuirse a su persona.El juezpresentada poren el caso, Armando Losón."No se advierten motivos válidos y razonables, que habiliten la procedencia del planteo realizado por la defensa de Bacigalupo", concluyó el juez al rechazar apartarse del caso.y que fue eje de un planteo del mismo magistrado para apartarse de una causa conexa al caso Cuadernos, cuando le tocó subrogar al juzgado del fallecido Claudio Bonadio.Martínez De Giorgi recordó ahora que esa inhibición fue rechazada por la Cámara Federal porteña porque el tramo vinculado a las personas con quien el juez mantiene vínculos ya había sido enviado a juicio.Se trata del expediente en que fueron procesados y enviados a juicio el abogado Miguel Ángel Plo, su hija María Jesús Plo, y Federico Carlos Zupicich, por supuesta participación en el delito de lavado de activos.del titular del juzgado federal 8 con sede en Comodoro Py 2002, Nuria Drendak, con base en un presunto temor de parcialidad a raíz del vínculo de amistad del juez con estos procesados.Los motivos de la defensa de Bacigalupo "aluden a una motivación subjetiva del juzgador que parece no darse en el caso, al invocar amistad íntima e interés directo, en tanto las relaciones a las que se hace referencia, aparecen por demás lejanas en la materia que se investiga en este proceso", agregó el juez en la resolución a la que tuvo acceso Télam.Además, recordó que el fiscal federal Carlos Stornelli también le pidió inhibirse en esta causa por las adulteraciones, tachaduras, sobrescrituras y enmiendas detectadas en los cuadernos pero el planteo fue rechazado también en la Cámara Federal.entendía que esta denuncia debía investigarse junto a un tramo de la causa central del caso Cuadernos que aún permanece bajo investigación en el juzgado federal 11, que subroga"La conexión existente entre ambas actuaciones, radica únicamente en que, en aquella en la cual el Fiscal solicita su acumulación a este legajo, se investigan presuntas irregularidades en la prueba incorporada en esta causa", evaluó la Cámara en ese momento.Ello "no necesariamente conlleva a imponer un trámite conjunto, resultando inclusive propicio en este caso, que sea un magistrado ajeno a la valoración de esta prueba que se denuncia como irregular, quien lleve a cabo la pesquisa en este sentido”, agregó al respecto el Tribunal de Apelaciones, según recordó ahora Martínez De Giorgi en su resolución.El expediente principal del caso Cuadernos, en el que está procesada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de ex funcionarios de su Gobierno y empresarios, ya fue enviado a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7, sin fecha aún para el inicio del debate.Precisamenteen esa instancia, debería plantearse un conflicto de competencia para reclamar que De Giorgi se inhiba en la causa.