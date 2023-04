River volvió de La Paz y entrenará por la tarde

Demichelis tiene que afrontar cinco partidos en dos semanas.

El plantel de River Plate regresó en la madrugada de La Paz, Bolivia, donde el martes a la noche perdió con The Strongest por 3-1 en su debut en la Copa Libertadores, y se entrenará este miércoles por la tarde en el River Camp de cara al compromiso ante Huracán del domingo en Parque de los Patricios por la Liga Profesional de Fútbol (LPF).Luego de su paso en falso en el debut en la Copa, el equipo dirigido por Martín Demichelis abordó un vuelo chárter desde La Paz a Buenos Aires, con una escala técnica Santa Cruz de La Sierra, y arribó alrededor de las 5 para quedar concentrado en el Hotel Holiday Inn.por lo que se estima que mañana el plantel tendrá licencia antes de concentrar nuevamente el sábado.De cara al partido del domingo a las 19 horas en Huracán por la fecha 10 de la LPF, el entrenador evaluará la recuperación física del plantel tras el desgaste en la altura frente a The Strongest para decidir la formación inicial.Demichelis tiene que afrontar cinco partidos en dos semanas pues además de la fecha del jueves que viene ante Gimnasia y Esgrima La Plata, y a la semana siguiente jugará de local ante Sporting Cristal en la segunda presentación de la Copa., quien no viajó a Bolivia por una inflamación en la rodilla derecha provocada por un traumatismo.