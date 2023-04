La Perra que los parió y La Joaqui se fusionan con una nueva versión de "chica singular"

La Perra Que Los Parió ft La Joaqui - Chica singular - Vivo en Obras VER VIDEO

"La predica de ese respeto por la diversidad está implícito en en el espíritu y concepción de la misma canción, en la que se unen el rock y el trap buscando cortar con el prejuicio entre los seguidores de ambos géneros"

La Perra que los parío y La Joaqui se fusionan con una nueva versión de "chica singular".

"Hoy la música se nutre de esta unión, de hacer colaboraciónes con artistas, públicos de ambos artistas que descubren algo que les interesa"

La gráfica del disco, un mensaje dedicado al repeto por la diversidad

Una mirada sin prejuicios

