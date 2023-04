El Papa reafirmó la "tolerancia cero" a los abusos: "Hay curas presos por todos lados"

El encuentro del Papa con los jóvenes tuvo lugar el 28 de junio de 2022 fuera del Vaticano, en un espacio de trabajo colaborativo / Foto: AFP.

El papa Francisco reafirmó la "tolerancia cero" a los abusos cometidos por parte de miembros del clero y, al destacar la "limpieza" que impulsa en esa dirección, sostuvo que "hay curas presos por todos lados".En un documental dado a conocer este miércoles en el quesobre varios temas de actualidad, el pontífice ratificó además su condena al aborto y su pedido para que las mujeres que decidan esa vía sean "acompañadas", al tiempo que, con ironía, indicó que, como en el Vaticano "roban todos", sabe de donde tomar dinero para ayudas., planteó Francisco en el diálogo que forma parte del documental "Amén. Francisco responde", transmitido por la señal Star+ que se estrenó mundialmente este miércoles."Si por los años prescriben, yo levanto la prescripción automáticamente. No quiero que esto prescriba nunca", agregó en ese marco al ser consultado por un joven, Juan Cuatrecasas, que sufrió abusos en su infancia en un colegio del Opus Dei.El encuentro del Papa con los jóvenes tuvo lugar el 28 de junio de 2022 fuera del Vaticano, en un espacio de, en RomaPara el pontífice, que introdujo varias reformas para aumentar las penas a pederastas o penar los casos de encubrimiento, "el drama del abuso de menores es más escandaloso en la Iglesia porque, donde precisamente tienes que cuidar a la gente, la destruyes"."Puede ser que haya gente que esté jugando mal. La política es limpiar. Si sabemos que está jugando mal que venga la denuncia y limpiamos, pero tolerancia cero, esa es la política de la Iglesia", añadió.En el documental, Jorge Bergoglio plantea sin embargo que la tolerancia cero no fue siempre la praxis habitual ya que"Encontré de todo, desde el negacionista que niega hasta la evidencia y está cerrado y no le entran balas, hasta el arrepentido, que está llevando su pena por lo que hizo. La cultura del abuso está por todos lados, lamentablemente", subrayó.Para el Papa, de todos modos, con los nuevos marcos normativos, "la Iglesia está tratando de que sus curas y sus monjas no abusen. Hoy en día creo que es un ejemplo de lucha contra los abusos lo que está haciendo cada diócesis, el Vaticano, etcétera".Durante los 80 minutos de conversación, una joven evangélica originaria de Ecuador, llamada Dora, compartió con el Papa el bullying que sufrió. “Te voy a llamar para que me hagas más lindo”, le respondió Francisco.Una joven argentina catequista católica, Milagros, le entregó luego unen el país., le respondió el pontífice."Pero el problema del aborto hay que verlo científicamente y con cierta frialdad. Cualquier libro de embriología nos enseña que al mes de la concepción ya está delineado el ADN y están dibujados todos los órganos. Por tanto, no es un montón de células que se juntaron, sino que es una vida humana”, agregó luego, en línea con su postura histórica en el tema.Como lo ha hecho otras veces, Francisco se preguntó: “¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? O si yo recurro a un médico, ¿es lícito alquilar un sicario para que elimine una vida humana para resolver un problema?”."Conviene llamar a las cosas por su nombre. Una cosa es acompañar a la persona que hizo esto y otra cosa es justificar el acto”, expresó el Papa en ese tramo.En otro momento del documental, con ironía, el pontífice sostiene que para hablar del Vaticano que "¡acá adentro roban todos! Así que yo sé dónde se puede robar y te mando el dinero", al hablar con un joven de ayudas económicas., agregó luego Francisco.