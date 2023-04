Más de 350 palestinos detenidos en Jerusalén por la policía israelí

Más de 350 palestinos fueron detenidos por la policía israelí después de ingresar a la mezquita de Al Aqsa / Foto: AFP.

La Media Luna Roja Palestina estimó en al menos 50 las personas heridas desde el inicio de la represión / Foto: AFP.

La mezquita de Al Aqsa se encuentra en la Explanada de las Mezquitas y es el tercer lugar sagrado del islam / Foto: Archivo.

El Ejército israelí lanzó ataques aéreos contra instalaciones militares de Hamas en la Franja de Gaza / Foto: Archivo.

Más de 350 palestinos fueron detenidos este miércoles por la policía israelí durante serios disturbios registrados en la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén, cuando los, situación que generó un pico de violencia durante una importante festividad musulmana.Los enfrentamientos estallaron de madrugada justo cuando los palestinos, que son mayoritariamente musulmanes, celebran el mes sagrado del Ramadán y los judíos se preparan para su Pascua,La situación de violencia en la mezquita generó temor a disturbios más extendidos, aunqueEl templo se encuentra en la Explanada de las Mezquitas, el tercer lugar sagrado del Islam, en Jerusalén este, el sector palestino de la ciudad ocupado y anexionado por Israel, en los territorios palestinos de Cisjordania.La Explanada está construida sobre lo que los judíos llaman el Monte del Templo, el lugar más sagrado del judaísmo.Los reclamos de cada una de las partes, incluyendo 11 días de hostilidades en agosto de 2022 entre el Ejército israelí y el movimiento islamista Hamas, que gobierna los territorios palestinos de la Franja de Gaza, separados de Cisjordania por el territorio de Israel.Hamas llamó a sus seguidores a acudir en masa a la Explanada de las Mezquitas para defender los lugares santos islámicos de lo que calificó un "crimen sin precedentes", en alusión al ingreso al lugar de la policía israelí.Desde que comenzó el Ramadán el 22 de marzo,, una práctica que generalmente se permite solo durante los últimos 10 días del Ramadán.La policía israelí ha entrado todas las noches para desalojar a los fieles.Esta vez ingresó en horas de la madrugada, en momentos en que el templo estaba colmado de mujeres, niños y personas mayores, además de hombres, según relataron palestinos.El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo queen el lugar sagrado.Palestinos detenidos en el complejo y luego liberados dijeron que la policía usó porras, sillas y rifles para golpear a los fieles, incluidas mujeres y niños, que respondieron arrojando piedras y petardos que habían llevado a las oraciones de la noche en previsión de enfrentamientos, informó la agencia de noticias palestina Maan.Fuera de la mezquita, la policía, agregó Maan.La Policía israelí dijo que no pudo confirmar de inmediato la veracidad de informes y videos que muestran a los agentes golpeando a los palestinos, pero dijo que 350 fueron arrestados y agregó que un oficial resultó herido en la pierna.Por separado, el Ejército israelí dijo quey resultó moderadamente herido en Cisjordania.El ministro de Asuntos Civiles palestino, Husein Al Sheikh, denunció que "el nivel de brutalidad policial exige una acción urgente palestina, árabe e internacional", informó la agencia de noticias AFP.Tras los enfrentamientos en Al Aqsa,hacia territorio israelí, informó la prensa de Israel.Dieciséis proyectiles fueron disparados hacia el sur de Israel y se activaron sirenas de cohetes en las ciudades de Sderot, Erez y Nir Am, informó el periódico israelí Haaretz.El portavoz del Ejército israelí dijo quey el resto impactó en áreas abiertas o fue interceptado por el sistema de defensa antimisiles de Israel, Iron Dome. No se reportaron víctimas.En represalia, el Ejército israelí lanzóen la Franja de Gaza, donde decenas de personas se habían manifestado antes y habían quemado neumáticos jurando "defender y proteger la mezquita de Al-Aqsa".