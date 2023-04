Recalde: "El Frente de Todos tiene la necesidad de manifestarse contra la mafia judicial"

Recalde indicó que la intención de la convocatoria "es apoyar y respaldar" a la Vicepresidenta / Foto: Eliana Obregón.

DEMOCRACIA SIN PROSCRIPCIONES



Gran encuentro de espacios políticos, sociales y sindicales de CABA, unidos en defensa de la democracia, contra la mafia judicial que proscribe a Cristina.



Se viene el plenario de la militancia porteña. Y el 13 de abril, marchamos a Tribunales. ✌🏻 pic.twitter.com/Y5QR6rrHYk — Mariano Recalde (@marianorecalde) April 3, 2023

El senador nacional del Frente de Todos (FdT) y presidente del Partido Justicialista (PJ) porteño, Mariano Recalde, sostuvo que en el oficialismo existe "una necesidad" de manifestarse "en todo el país contra la mafia judicial, la proscripción y el lawfare", en referencia a la convocatoria a una marcha a Tribunales para el próximo 13 de abril, cuando, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en el juicio de la causa Vialidad., señaló Recalde en declaraciones a la emisora El Destape Radio.Del mismo modo, el legislador aseguró que si desde el FdT se logra "correr la proscripción" sobre Cristina Fernández de Kirchner, eso no implicará "necesariamente" que la ex mandataria se presente como candidata en las próximas elecciones.Respecto de los plenarios de la militancia que se desarrollan en todo el país , Recalde recordó que hubo "una reunión del kirchnerismo porteño estos días con la intención de organizar un plenario de la militancia ante la preocupación que existe por la situación general""Hay una necesidad de estar en la calle y sumarnos a estas movidas que se están empezando a generar por todo el país contra las mafias judiciales y la proscripción que son nuevas formas de atentar contra la democracia", apuntó.En este contexto, Recalde contó que se dio "la convocatoria del PJ de la provincia de Buenos Aires para movilizar el 13 de abril, que era algo que estaba circulando, así que el kirchnerismo porteño se va a sumar".También reseñó que ese día, se cumplirán, donde concurrió citada por el juez Claudio Bonadio (ya fallecido), y fue acompañada por una multitud."Esperamos que la reunión del jueves 13 no solamente sea multitudinaria, si no que tenga efecto como lo tuvieron todas las manifestaciones multitudinarias. Cuando la Corte Suprema dictó el fallo del 2x1 también parecía imposible romper esa sentencia, y la movilización lo logró", remarcó.Recalde indicó queporque "es la única que nos puede conducir por el buen camino".Sobre las candidaturas que presentará el FdT en la Ciudad de Buenos Aires, Recalde sostuvo que existen "un montón" y que "falta mucho para decidirlo", pero adelantó que "si hay una PASO (del oficialismo) en la Nación, la habrá también" en el distrito porteño.