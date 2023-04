El Ministerio de Desarrollo Social ratificó que "no hay ni habrá ajuste" sobre las políticas sociales / Foto: Archivo.

Desde el Desarrollo Social advirtieron que se manipula información pública y que se dicen cosas que no son ciertas

Unidad Piquetera anunció cortes en todo el país contra "la baja masiva de planes sociales" / Foto: Camila Godoy.

Jornada de protestas piquetera

Cortes Unidad Piquetera anunció que este miércoles habrá "cortes en todo el país", que incluirán la interrupción de accesos a la ciudad de Buenos Aires en el Puente Pueyrredón, Ruta 197 y Panamericana, Puente La Noria, Ruta 3 y Gral. Paz, Autopista La Plata, Ruta 23 y Acceso Oeste (Moreno) y otros cuatro cortes en Puerto Madero.



Además, habrá cortes en el interior de la provincia de Buenos Aires (ruta 11 Mar del Plata, ruta 9 y ruta 188 de San Nicolás, ruta 3 de Bahía Blanca y Puente Colgante de Necochea), en San Juan, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta y Tierra del Fuego.

El Ministerio de Desarrollo Social ratificó este miércoles, y destacó que "hay libertad para reclamar y manifestarse" aunque "no hay una agenda de reclamos clara", por parte de las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) que realizan una jornada de protesta con cortes de tránsito.“Vamos a insistir con lo mismo, hay libertad para reclamar, manifestarse y expresar las demandas. Seguimos sin entender si hay una agenda de reclamos clara y con objetivos alcanzables de parte de las organizaciones piqueteras. Desde el Ministerio se sigue trabajando como todos los días para llevar soluciones y ordenar la política social”, dijeron fuentes de la cartera que encabeza Victoria Tolosa Paz.En tanto, las fuentes ratificaron que “no hay ningún tipo de meta de ajuste ni del FMI ni de ningún actor del sistema sobre la política social en la Argentina" y advirtieron que "se manipula”.“El ministerio ha incrementado la inversión social y es uno de los efectores de la política del estado que más ejecuta el presupuesto disponible. No hay ajuste. No hubo ajuste y no habrá ajuste.para las políticas sociales porque es justo y porque es un derecho de la sociedad que administremos más y mejor los recursos”Dirigentes y militantes de organizaciones piqueteras de izquierda, nucleados en la UP, realizarán este miércoles, que incluirán la interrupción de accesos a la ciudad de Buenos Aires, en reclamo por "los 18 millones de pobres y millones de indigentes"."El Gobierno lleva adelante una política de ajuste que hambrea a los trabajadores y saquea a los jubilados. Una política que se profundizará en las próximas semanas, luego del planteo del FMI de profundizar el ajuste con bajas masivas en planes sociales y recortes de los presupuestos en todos los rubros: previsión social, salud, educación, obra pública, etc", indicó Unidad Piquetera en un comunicado.