Andrés Calamaro y Los Auténticos Decadentes van por todo con la reversión de un clásico

La versión junto con el videoclip,, será la primera vez que la canción se produzca en un estudio de grabación pero, esta vez, con el acompañamiento de la banda de Gustavo "Chucho" Parisi y escoltado por la guitarra del "decadente" Diego Demarco.La primera parte de esta serie de lanzamientosAdemás,estaban Rubén Rada, Los Tigres del Norte, Los Chunguitos y hasta Opus, los one hit wonder austríacos con la maradoniana “Live is Life”., con versiones de Moris (“De nada sirve”), The Cure (“Boys Don’t Cry”, con Andrea Prodan como invitado) y Rodrigo (“Yerba Mala”, junto a Ulises Bueno). También incluía “Jurabas tú”, de Los Del Fuego y con Los Palmeras.Hasta el momento,“Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama ‘Costumbres argentinas’ y dice así...”, de esta manera abría el número musical el joven Andrés Calamaro en 1985, cuando presentaba el tema por primera vez a mediados de la década del 80.